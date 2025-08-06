网上威胁“下午3点炸毁明洞新世界总店”，4000人被疏散

有人在网上上传在位于首尔市中区明洞的新世界百货商店总店设置爆炸物的威胁文字后，4000多名顾客被疏散。警方投入特工队进行搜查，但没有发现爆炸物。据首尔警察厅5日透露，当天中午12时36分左右，网络社区网站“dcinside”上出现“新世界百货商店爆炸通知”的帖子。作者说：“今天绝对不要去新世界百货商店总店。我昨天（4日）在一楼放置了炸药。今天下午3点爆炸。”不过，4日是新世界百货商店总店的休息日。警方下午1时43分许接到上述报案，1时59分许向新世界百货商店方面转告了报案内容。此后，新世界通过“店内发生危险情况，警方正在采取措施”的紧急广播，向顾客和职员通报了情况。下午2点25分许，3000多名顾客和1000多名职员全部离开了总店新馆和总馆等共3幢楼。警方投入特工队等242人展开搜索工作，但最终没有发现爆炸物。新世界方面在确认安全后，下午4时20分左右恢复营业。新世界当天通过声明表示：“警方调查结果显示，今天网上散布的设置爆炸物的帖子是虚假的。确认后百货商店正在安全正常运营。”声明还说：“对于以虚假事实造成社会不安、威胁顾客安全的行为，将采取包括法律应对在内的强力措施。”警方人士表示：“正在追踪嫌疑人的网络地址（IP地址）等进行调查。”李秀妍记者、南惠贞记者 lotus@donga.com、namduck2@donga.com