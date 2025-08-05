孙兴慜暗示下家去向 称“为最后一届世界杯”做准备

“昨天已向大家透露了非常重要的消息，今天还请各位记者高抬贵手。”效力于英格兰足球超级联赛（英超）托特纳姆热刺队的孙兴慜（33岁），3日在首尔世界杯体育场与英超纽卡斯尔联队的友谊赛（1比1战平）结束后，面对记者时如此说道。对于“能否告知将转会哪支球队”的提问，他回答“目前还没有决定”。孙兴慜虽在2日纽卡斯尔联队赛前记者会上宣布将与托特纳姆热刺分手，但并未透露下家去向。孙兴慜所指的“消息”，应解读为前一天他提到的“转会考虑事项”。他曾表示：“（2026年北中美）世界杯最为重要。因为这可能是我最后一届世界杯，所以我必须在一个能倾尽全力的环境中。”在美国和英国媒体纷纷报道美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC足球俱乐部正与孙兴慜谈判之际，孙兴慜此番言论被视作为转会美国增添砝码。美国将与加拿大、墨西哥共同主办2026年世界杯。作为孙兴慜新东家有力候选的洛杉矶FC俱乐部，由美国职业篮球联赛（NBA）洛杉矶湖人队“传奇”人物“魔术师”约翰逊（66岁•美国）和球员时代被誉为美国职业棒球大联盟（MLB）“三大游击手”之一的诺玛•加西亚帕拉（52岁•美国）共同拥有，该俱乐部成立于2014年。截至4日，该队在美国职业足球大联盟西部联盟中排名第6位。洛杉矶足球俱乐部目前没有球员身穿孙兴慜的长穿背号7号。若孙兴慜转会洛杉矶FC俱乐部，队内有能助其适应的“老队友”。在孙兴慜之前佩戴过托特纳姆热刺队长袖标的守门员雨果•洛里斯（39岁•法国），已于去年转会至洛杉矶FC俱乐部把守球门。洛杉矶FC俱乐部主教练史蒂夫•切伦多洛（46岁•美国），球员时代在德国足球甲级联赛（德甲）中曾与孙兴慜同场竞技。2012年，当时效力汉堡队的前锋孙兴慜在德甲第31轮比赛中，突破时任汉诺威队后卫切伦多洛教练防守后进球的画面，正在网上引发热议。该进球成为汉堡队1比0取胜的制胜球。美国职业足球大联盟共有30支球队，分为东部联盟和西部联盟，每联盟15支球队进行常规赛季。每队进行34场比赛后，各联盟排名第1至第7位的球队晋级季后赛（PO）八强。各联盟第8、第9名球队通过单场淘汰赛决出晋级季后赛八强的球队。各联盟冠军球队再进行单场决赛争夺总冠军。韩钟浩记者 hjh@donga.com