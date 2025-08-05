美国移民当局拘留韩国大学生 移送至收容所

跟随担任圣公会祭司的母亲合法赴美就读大学的韩国人高延秀（音，20岁），在被美国移民当局拘留引发争议之际，已于3日凌晨2时（当地时间）被移送至路易斯安那州移民收容所。从她最初被拘留的曼哈顿移民和海关执法局大楼前往路易斯安那收容所，车程约需21小时。据驻纽约韩国总领事馆和美洲韩人服务教育团体协议会（美教协）当天透露，移民和海关执法局在回答关于高某下落的询问时表示，其已被转移至路易斯安那州的收容所。高延秀是大韩圣公会首尔教区首位女性祭司金基利神父的女儿。她于2021年以金神父所获宗教签证（R-1）的随行家属签证（R-2）入境，在纽约完成高中学业后，现就读于印第安纳州普渡大学美国国土安全部称，因金神父在调动所属教区过程中，其原有的R-1签证已于今年3月被撤销，故随行签证R-2也随之终止，并将高某分类为非法滞留者。高延秀上月31日为就此进行说明而出庭，却在金神父的目睹下被移民和海关执法局探员拘捕。总领事馆方面表示：“当天在法庭上，高某的审理被推迟至21日，而逮捕行动就在此情况下发生”，“总领事馆正在询问为何在即将出庭之际将高某移送至南部，以及今后的处理方针。”另悉，管辖路易斯安那州的驻休斯敦韩国总领事馆计划于4日申请对高某进行领事探视。林雨宣 imsun@donga.com