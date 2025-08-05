“金建希家族门”的襄助者们



总统夫妇的言行从未像尹锡悦政府时期那样赤裸裸地被外界所知。例如，总统夫人金建希具体表现出了对高层公务员候选人的好恶之评。此外还有（总统）办公室决定的人事安排在总统下班后被推翻的说法。随着这些的积累，最终形成了“推翻总统决定”的真正权力序列故事。不仅是总统室，在官界甚至发生了公然称呼金建希为比总统更靠前的“VIP零号”的荒唐事情，但从没听到过谁出面制止的话。



检察机关对金建希的调查表明，她作为总统夫人，并不是一个建言者，而是超乎其上。总统在职期间除了发动内乱罪和制造外患罪之外，还有不追溯特权。但总统夫人和普通国民一样，一旦被提出疑惑，也应该先接受调查，不管是违法还是无嫌疑，必须履行程序，得出最终结论，这是理所当然的。但金建希在上届政府中却像总统一样成为了例外对象。着手调查的例外导致了程序上的例外等更大的特惠。与是否有嫌疑无关，如果早早地通过调查受到牵制，那么金建希也就不会再有随之而来的的禁足反省了。



真正严重的，是金建希不仅仅是回避调查或拒绝调查。为了有利于金建希，甚至改变了调查指挥体系。如果没有总统的批准，这是不可能有的措施。最具代表性的是，去年5月突然更换了提出应以操纵德国汽车股价嫌疑事件的嫌疑人身份面对面调查金建希的首尔中央地方检察厅长。新领导层瞒着检察总长在警卫处大楼对金建希进行访问调查后，决定不予起诉。当时，检察总长反驳称，“哪怕法律之上只有一个人，民主共和国就会崩溃”，从金建希的立场来看，实际上也可以看作是像律师团一样利用了首尔中央地方检察厅。回想起来，这无异于检方为了金建希而安排的“故意调查失败”。



尹锡悦总统在任期间曾三次否绝金建希特检法。主要理由是婚前疑惑或并非权力型腐败。但随着戒严后政权提前更迭，金建希现在落入了不仅因为股价操纵嫌疑，还因为收受名牌、各种介入人事及公推等至少16个嫌疑接受调查的境地。调查对象不仅是金建希夫妇，还有金建希的母亲、母亲的同事、金建希的哥哥、其哥哥的岳母等，事实上已经扩大到“金建希家族”。不管在谁看来，疑惑的构图都接近权力型腐败。



如果金建希不拒绝金建希特检组的到案要求，她将于6日首次站在调查机关的拍照线上。有分析认为，金建希的行为不仅导致现在野党在选举中接连惨败，而且还是戒严的引爆器。至少在尹锡悦还是当选总统身份时，或者再晚在更换检察机关调查组之前，如能主动要求进行调查，情况也会大为不同。



金建希失去对权力的警戒心，将特权意识视为理所当然，她的责任最大。但是养成“金建希家族”的特权意识并提供帮助的是检察机关。没有一名检察官表示要按原则进行调查，也没有人出面查明在外面传扬甚广的他们的疑惑。正因如此，为了及时进行实权监视和调查，消除障碍，必要时调查机关之间要双重、三重地相互牵制和竞争，这才是今后调整调查机关的核心。

