高温催生“热浪通胀”：西瓜单价破3.3万韩元 白菜每棵超6000韩元

今年夏季遭遇创纪录高温，农产品价格急剧上涨，每只西瓜价格超过3.3万韩元，每棵白菜价格超过6000韩元。有担忧指出，由于高温和暴雨反复出现的异常气候，夏季农产品供需平衡可能进一步失调。高温持续肆虐，电力需求亦快速增长，上月平均最大电力需求飙升至历年7月最高水平。据韩国农水产食品流通公社（aT）3日数据，以本月1日为基准，每只西瓜的平均零售价格为33337韩元，较一年前上涨17.6%。与常年及一个月前相比，也分别上涨了25.0%和33.7%。这是由于高温导致生长不良，加之夏季需求增加共同所致。夏季价格波动通常较大的白菜，每棵价格已上涨至6114韩元。这一价格较一年前上涨了11.2%，与一个月前相比则暴涨了68.0%。时令水果桃子（白桃）的价格（以10个为基准）为21133韩元，较一年前上涨25.1%。畜产品中，因高物价推动家庭用餐需求增加、消费量上升的鸡蛋价格呈现上涨趋势。以5月下旬为基准，鸡蛋（特级）30个的平均零售价格为6984韩元，较一年前上涨7.9%。本月2日，其平均价格亦达7349韩元，较一年前上涨9.1%。另一方面，持续的高温导致上月平均最大电力需求也刷新了7月份的历史最高纪录。据韩国电力交易所数据，上月平均最大电力需求为85.0吉瓦（GW），较上年同期增长5.6%。最大电力需求是指一天中需求最大时段的电力需求。这是自1993年电力统计信息系统开始统计以来，7月份的最大规模。上月8日下午6时的最大电力需求（95.7吉瓦）也创下了历年7月单日最高纪录。这被认为是由于高温较往年提前到来导致需求增加所致。韩国政府预测，今年夏季最大电力需求将在8月第二周工作日下午5至6时达到94.1至97.8吉瓦。若最大电力需求升至97.8吉瓦，则将超过去年8月20日创下的历史最高纪录（97.1吉瓦）。不过，政府预计，即使电力需求升至预测上限，凭借8.8吉瓦的备用电力，仍可保障稳定供应。此外，政府将截至下月19日定为电力供需对策期，正通过运营联合相关机构的综合状况室等措施进行紧急应对。世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com