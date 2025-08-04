逾四成基础保障领取者是65岁以上老人……每天有10名老人自杀



据统计，去年因收入水平低而得到政府支援的基础生活保障（低保）领取者中42.8%是65岁以上的老人。保健福利部3日公布的数据显示，去年基础生活补助领取者占全体人口的5%，达到267万多人。如果压缩到65岁以上，领取者比率上升到10.7%。据统计厅统计，2019-2023年5年间自杀的65岁以上有18044人，每天有10人。这些都是警告老年人经济上和精神上非常脆弱的信号。



韩国工作的老人比率在经济合作与发展组织成员国中居首位，老人贫困率也居首位。65岁以上的经济活动参与率为38.3%，是经合组织平均水平的2.4倍，贫困率也达到40.4%，是经合组织平均水平的两倍以上。这意味着，由于没有做好养老准备，所以长期工作，但大部分是低工资工作岗位，因此即使努力工作，也无法摆脱贫困。韩国老人的大部分资产都被房地产束缚，贫困率比美国和欧洲国家高，但即使考虑到这些特性，韩国的老人贫困率也较高。



这与韩国老人的自杀率在经合组织中排名第一的统计不无关系。65岁以上的自杀率是每10万名中有40.6名，是经合组织成员国平均（16.5名）的两倍以上。据悉，经济困难加上忧郁症、社会孤立、身体疾病等综合因素起作用，特别是不接受精神科诊疗、独自生活的情况较多，因此试图自杀后难以迅速应对。青少年和年轻成人分别经过200次和8-33次尝试后自杀，但老人仅通过2-4次尝试就死亡。



去年底，韩国65岁以上人口比重超过20%，进入了超高龄社会。解决老人贫困、照顾精神健康成为重要的国家课题。基础养老金制度应重新设计，使其集中在经济困难的高龄层，并引导资产被房地产束缚而无钱可用的高龄层加入住宅养老金。地区社会和医疗机构也需要努力减轻高龄层的社会孤立感，尽早筛选出自杀高危人群。努力生活了60多年，岂能因为贫困和孤独而选择自杀?

