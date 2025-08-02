“特朗普关税”时代，7日起成为现实

美国总统特朗普当地时间7月31日签署了针对全世界68个国家和欧盟征收各国对等关税的行政令。行政令将从美国东部时间7日零时1分（韩国时间7日下午1时1分）起生效。今年4月特朗普高喊“解放日”并预告的高额关税终于成为现实。这意味着二战以后由美国主导的多边自由贸易体制事实上已经结束，以各自逃生的贸易保护主义为中心的新国际贸易秩序已经到来。有评价认为，特朗普式的“各国定制型关税体制”已经成为现实。一天前贸易谈判达成协议的韩国，将适用与日本、欧盟相同的15%关税。特朗普当天在行政令中表示，“（因不公平的贸易体系导致的）贸易逆差正在给美国国家安全和经济带来重大威胁。原因全部或大部分在海外”，主张征收关税的正当性。同一天，他在“真实社交”上也上传了自赞的文字，称“关税正在使美国再次伟大和富裕”。特别是，他为了防止特定国家将本国商品运往第三国后向美国“迂回出口”，还新设了40%的惩罚性关税条款。《华尔街日报》分析说，这是针对喜欢迂回出口的中国，同时也是为了向中国产品的核心经由地、主要东南亚国家施压。美国的主要贸易伙伴印度、加拿大、巴西、中国、墨西哥等尚未结束与特朗普第二届政府的谈判。但是，中国和墨西哥分别决定在本月12日和今年10月29日之前与美国进行进一步谈判。华盛顿=常驻记者申镇宇、安圭永记者 niceshin@donga.com、kyu0@donga.com