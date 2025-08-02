韩国政府开始讨论“重新调整驻韩美军作用”

据悉，韩国总统李在明将于8月初访问美国，与美国总统特朗普举行韩美首脑会谈。有分析认为，在韩美首脑会谈中，重新调整驻韩美军的作用和韩国增加国防开支等同盟现代化，将成为最大的争论焦点。对此，韩国政府高级官员表示，“我认为驻韩美军的作用可能会发生变化。”这是李在明政府首次正式讨论重新调整驻韩美军作用。韩国政府高级官员当地时间7月31日在韩美外长会谈结束后举行的韩国媒体常驻华盛顿记者座谈会上表示：“驻韩美军的作用和性质，可能因国际局势变化、技术发展以及中国的战略作用扩大等各种因素而发生变化。”特朗普第二届政府上台后，美国一直要求“同盟现代化”，以应对朝鲜乃至中国等共同威胁，在这种情况下，重新调整驻韩美军的作用等变化已成定局。不过，韩国政府高层人士解释说：“同盟难以完全达成一致意见。这并不意味着（完全）认同美国的立场。”对于特朗普政府最近就印度太平洋安全合作强调北约式集体防御一事，他表示：“我认为，应该把美国的想法和我们已准子的、所希望的东西很好地结合起来，一起磋商。”因此，在韩美首脑会谈即将举行之际，重新调整驻韩美军等参与牵制中国，将成为韩美同盟的最大悬案。美国国务院表示，美国国务卿鲁比奥当天与韩国外长赵显举行会谈，“双方强调要维护台湾海峡的稳定与和平”。韩国外交部人士表示，鲁比奥“就在世界局势动荡的情况下美国将发挥何种作用、美韩如何合作等问题表明了明确的立场”。据悉，韩美正在积极协调李在明8月初首次访美的日程。韩国政府人士表示：“考虑到准备时间紧迫等因素，将最大限度地实用地计划日程。”赵显表示：“正在协调日期，内容（议题）也将在实务范围内忠实地制定。”申娜莉记者、华盛顿=常驻记者申镇宇、申圭镇记者 journari@donga.com、niceshin@donga.com、newjin@donga.com