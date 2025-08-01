召开“人工智能科学家”会议，短短几天内就出现92个候选新冠药物

在汇集了多种角色的“人工智能科学家”的虚拟研究室，仅过几天就提出了治疗新冠病毒感染症药物的想法。人工智能们同时进行短则几秒长则几分钟内结束的多个自身会议，自行制定了复杂的研究战略。美国斯坦福大学生物医学数据科学系教授詹姆斯·赵和生物中心研究员约翰·朴·陈·扎克伯格共同研究团队运营了由人工智能代理组成的虚拟研究室，成功快速提出了新的新冠药物创意，并于当地时间7月29日在国际学术杂志《自然》上公开了研究结果。人工智能在几天内完成了传染病、生物学、临床等专家们需要经过几周的努力才能得出结果的任务。虚拟研究室是从向由人担任首席研究者的人工智能赋予课题开始的。首席人工智能生成解决问题所需的追加人工智能代理，并自行运营研究室。以大规模语言模型驱动的人工智能代理具备了科学的推论、决策能力。在新冠治疗药物开发项目中，首席人工智能生成免疫学、计算生物学和机器学习领域的专家人工智能代理，瞬间自行构建了在现实中很难立即组成的多学科研究室。“批评性人工智能”能指出可预见的问题并提供建设性反馈，不分项目都包括在内。人工智能们召开会议讨论了创意。与需要上厕所时间或零食的人类会议不同，人工智能们在短则几秒钟、长则几分钟内结束了会议。一个人工智能可以同时参加多个会议。它不仅要求必要的工具，还直接分析数据。研究团队事先命令，在此过程中把不现实或因费用过高而难以验证的想法排除在讨论之外。人工智能们提议用纳米抗体药物代替现有的抗体药物，并生成92个候选设计方案。抗体是病毒为了渗透宿主细胞，首先附着在结合部分的蛋白质，能防止感染，诱导破坏。纳米抗体是在羊驼等驼科动物中发现的抗体，其大小只有人类抗体的四分之一。人工智能提出了纳米抗体体积小、可以提高建模和设计信赖度的依据。在实验室合成人工智能提议的纳米抗体后，确认了候选药物中有两种与新冠病毒强烈结合的事实。这为通过人工智能开发通用药物提供了可能性。研究团队表示：“将实验数据重新传送到虚拟研究室，正在改善纳米抗体设计，并计划积极引进虚拟研究室来解决其他问题。”李炳九东亚科学记者 2bottle9@donga.com