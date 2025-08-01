韩美关税谈判达成妥协，虽然越过了一座“大山”……



韩美关税谈判于美国当地时间7月30日全面达成一致。针对韩国产产品原本预告25%的对等关税、原本征收25%的汽车、汽车零部件关税将降至15%。有评价称，15%与美国市场上的主要竞争对手日本、欧盟持平，避免了最坏的情况。同时，协议阻止可能引发严重社会矛盾的大米、牛肉等农畜产品市场的进一步开放，对安保构成威胁的美国大科技企业运送超精密地图出境的要求也被排除在讨论对象之外，这一点也具有重要意义。



韩国总统李在明当天表示：“经过收集多种意见、反复进行战略整理，终于达成了关税谈判协议。”美国总统特朗普也表示：“决定与韩国签署全面、完整的贸易协议。”虽然此前有人担心两国谈判可能会超过8月1日的时限，但通过与特朗普总统的首次面谈，立即达成谈判，围绕韩国经济的一大不确定性得到了消除。



韩国为说服美国，承诺对美投资3500亿美元（约488万亿韩元）。据悉，韩国企业将承担大部分投资，但在谈判过程中，三星电子、现代汽车、韩华海洋等大企业领导人在当地展开的全力支持起到了很大的作用。



虽然通过谈判达成协议，韩国避免了以比竞争国家更不利的关税率展开竞争的情况，但可以说，作为与中国一道的两大出口市场，守护美国市场的正式课题现在刚刚开始。特别是，对美最大出口品种汽车及配件行业曾经因韩美自贸协定享受零关税优惠，一直比日本和欧盟低2.5%的关税效果也将丧失。消失的关税效果只能用品质或营销来抵消。



韩国在与美国的谈判过程中，作为降低关税率的决定性筹码，承诺实施向美国造船业投资1500亿美元（包括贷款和担保）的“MASGA（让美国造船业更加伟大）项目”；此外还将建立2000亿美元的基金，投资美国政府指定并担保的产业。虽然总投资额3500亿美元低于美国当初要求的4000亿美元，但仍将给韩国经济带来巨大的负担。3500亿美元是今年政府预算的70%。



规模是一方面，围绕对美投资基金的详细内容如何确定，损益计算书也会有很大变化。问题是何时以何种形式建立投资基金，如何分配投资利润。虽然美国表示“美国拿走收益的90%”，韩国政府却表示“90%收益是再投资的概念”，两者存在很大差异。此外，有必要就对美投资最大限度地分配给韩国企业当地半导体、汽车、二次电池、核电站、生物产业进行谈判。还应该制定对因征收50%的商品关税而遭受巨大损失的钢铁、铝产业的支援政策。



虽然不确定性得以减少，但迄今无关税出口到美国的企业的负担只能加重。在美国建厂的企业还要克服美国的高工资、高物价障碍。随着投资流向美国，韩国制造业的空洞化、工作岗位减少也有可能加速。对在韩国投资的企业，物质和制度上的奖励变得更加重要。

