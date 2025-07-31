首尔警方一举抓获180余名“手机骗贷”团伙成员

首尔警察厅刑事机动队于30日宣布，一举抓获了180余名“手机非法套现”犯罪组织成员。该组织诱使急需资金周转的人员开通手机合约，随后将手机作为“大炮手机”（未实名登记手机）在国内外流通贩卖。警方以涉嫌违反《犯罪组织成立及处罚相关法律》（组织犯罪集团）和《特定经济犯罪加重处罚相关法律》（诈骗等）的罪名，拘捕了2个手机非法套现犯罪组织的总负责人A某等3人，并抓获组织成员等共计181人。“手机非法套现”是一种非法放贷手段，即诱使希望借款的人员以分期付款方式开通高价手机合约，随后以远低于手机价值的价格回购手机，以此向借款人提供现金。该组织自2019年9月起至去年7月，在庆尚北道龟尾市和大田一带设立了53家借贷公司和12间电话营销办公室，并在互联网上发布贷款广告。他们诱使贷款申请人签订2至3年的合约，开通每部价值160万至210万韩元的高价手机，随后仅支付不到一半、即60万至80万韩元的回购款。在出借名义开通手机的1057名受害者中，有813人（76.9%）为20至30多岁的年轻人。不少受害者因无力支付分期款项而沦为信用不良者，或在金融交易中受到限制，遭受了二次伤害。以A某为首的组织将如此获得的1486部手机转交给销赃者，在国内外流通。在此过程中，部分手机和SIM卡被犯罪组织用于实施网络钓鱼诈骗、赌博等犯罪活动，造成约77亿韩元的损失。警方查明，流入该组织账户的资金约为94亿韩元。其中，通过手机非法套现获取的约16.2亿韩元已在起诉前被没收或申请保全。针对其余约78亿韩元的来源，警方正在展开调查，同时已将资料通报国税厅，要求追缴所得税等税款。警方计划顺藤摸瓜，将调查范围扩大至从该组织购买“大炮手机”并用于语音钓鱼诈骗等其他犯罪活动的团伙。千钟炫记者 punch@donga.com