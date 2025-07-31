马斯克CEO表示“与李在镕视频通话…与三星合作深感荣幸”

特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克在与三星电子签订价值约23万亿韩元的半导体代工供应合约后表示：“与三星合作深感荣幸。”他还强调，在签订供应合约前已同三星电子会长李在镕举行视频会议，正与三星电子管理层构建紧密协作体系。当地时间29日，针对某用户在马斯克社交平台X（原推特）声称“三星电子完全不清楚签署了什么协议”，马斯克亲自下场回应称：“他们很清楚。为商讨实质性合作事宜，我已同三星会长及高层管理人员进行视频通话。”此举旨在消除外界对三星电子与特斯拉合作关系的疑虑。马斯克同时表示：“双方将发挥各自优势以取得卓越成果。”据悉，李在镕会长与马斯克首席执行官自2023年5月在三星电子北美半导体研究所首次正式会晤后，持续就合作方案保持沟通。对于比较三星电子与全球最大代工企业中国台湾积体电路制造公司（台积电）技术实力的帖文，马斯克回应称：“两家公司均实力出众。能与它们合作是我们的荣幸”，高度评价了三星电子的技术水平。另据外电报道，仅凭三星电子确定向特斯拉大规模供应半导体的消息，其市值预计就将较当前增长500亿美元（约合69万亿韩元）。彭博社报道指出：“此次供应合约使三星电子在长期低迷的代工业务领域迎来转机”，“三星电子市值有望增长逾500亿美元。”李栋勋记者 dhlee@donga.com