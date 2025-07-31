加前总理特鲁多与著名女歌手约会场面被拍

加拿大前总理贾斯廷•特鲁多（54岁）与美国著名歌手“水果姐”凯蒂•佩里（41岁）在加拿大蒙特利尔一家高级餐厅单独共进晚餐的场面被拍到。两人均已与各自的配偶、恋人分手，且均与美国现任总统唐纳德•特朗普有过节。据《纽约时报》等媒体29日（当地时间）报道，两人前一晚在蒙特利尔一家海鲜专营餐厅用餐的情形随照片一同被美国娱乐媒体TMZ报道。据报道，佩里在用餐前用法语向特鲁多前总理问候“祝您用餐愉快（Bon App´etit）”，随后进行了气氛融洽的交谈。该餐厅厨师向《纽约时报》证实两人确实共进了晚餐，并表示“两人看起来心情都很好”。上月，佩里与相恋多年且已订婚的演员“精灵王子”奥兰多•布鲁姆分手。两人自2016年发展为恋人关系，2019年订婚，次年诞下一女。特鲁多前总理于2023年宣布与妻子结束18年的婚姻生活而离婚。他与前妻育有三名子女。佩里曾公开支持美国前国务卿希拉里•克林顿、美国前副总统卡玛拉•哈里斯等，发表具有进步倾向的政治言论。加拿大自由党籍的特鲁多前总理曾强烈反对特朗普总统关于“将加拿大并入美国成为一个州”的言论，并强调进步政策，但因高物价和反移民情绪等问题导致支持率骤降，已于今年年初宣布辞职。特朗普政府时期加征的关税甚至影响了当天两人的约会。据TMZ报道，佩里在与特鲁多前总理用餐后一同光顾酒吧时，点了一杯含有美国威士忌的鸡尾酒。然而，在听闻因关税战争余波而不售卖美国酒后，佩里改点了加拿大威士忌。林賢錫 lhs@donga.com