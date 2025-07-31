“酷暑的日常化”威胁人类的生存……要学会一起生活[在光化门/李裕钟]



德国金融公司安联预测，由于酷暑，今年全球经济增长将比当初预测值降低0.6个百分点。据推算，美国国内生产总值将减少0.6个百分点，中国、意大利、西班牙将损失约1个百分点。国际劳工组织预测，由于酷暑导致工作时间减少，2030年工作岗位最多将减少1.36亿个。



酷暑不仅仅是炎热的问题，对产业有很大的影响。奶牛不耐高温应激，当气温超过27摄氏度时，就开始少吃饲料，当气温达到32摄氏度以上时，产奶量最高可减少20%。如果原料奶不能顺利生产，鲜奶油的供应就会出现问题，面包店和咖啡店的老板们势必焦急万分。济州接到了疑似高水温导致比目鱼死亡的报告。去年因高水温造成的养殖业损失额达到了历史最高值1430亿韩元，今年也有可能遭受巨大损失。白菜的供需也不稳定。在海拔400m以上的高寒地区栽培的夏季白菜极易受高温影响，产量波动性也很大。



酷暑对城市来说更加致命。城市被吸收太阳热的混凝土、砖头、沥青等覆盖着。绿地不多，充斥着空调室外机发出的热气，产生了热岛效应。连接城市的铁路线路弯曲或电线融化等事故也时有发生。冷气费用增加，温热疾病带来的医疗费负担也会加重。劳动生产率下降，但随着需要保护劳动者的措施，生产费用却随之增加。生产率下降导致税收减少，但为了应对气候变化，政府支出还只能增加。



但大部分人对“酷暑的日常化”仍然比较迟钝。奶奶和爷爷们在地里干活时因无法承受热气而死亡的事例每年都在不断发生。地方自治团体甚至放飞无人机，传达“酷暑特报正在生效，希望立即休息”的警告信息。没有好好休息的建设工人们患有温热疾病，在窨井工作时发生了窒息事故。因为在高温下，氧气浓度急剧下降，甚至产生有害气体，窒息的危险增大。



酷暑会给所有人带来同样的影响吗？由于酷暑，法国葡萄农场的收获量大幅减少。相反，在西南部地区生产甜味白葡萄酒的德国，得益于气候变化成了新的葡萄酒产地，继干白葡萄酒之后，还推出了高品质的红葡萄酒。也就是说，最终要根据各自的情况掌握适应方式。



西班牙城市塞维利亚为2022年的酷暑命名，开始像台风或飓风一样建立分类体系进行管理。根据酷暑对健康的影响，分为1至3三阶段。日本和德国制定了应对气候危机的法案。日本2018年12月起实施着包含气候变化适应计划、推进方向等内容的法案。德国也在去年7月制定了包含气候变化适应战略等联邦气候变化适应法。世界气象组织表示：“如果在24小时前发出酷暑警告，可以将损失减少30%。”世界经济论坛将城市绿化、任命“最高酷暑负责人”等作为解决方法。现在是时候学习以酷暑为常数共同生活的方法了。

