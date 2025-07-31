驻韩美国商会也反对《劳动法》……“对韩国经营、投资的魅力产生负面影响”



共同民主党公开表示将在8月4日的全体会议上处理《黄色信封法》（工会法第二、第三条修正案），驻韩外国企业要求重新讨论，甚至提出了撤出韩国的可能性。代表800多家企业的驻韩美国商会30日表示：“担心会对韩国的经营环境和投资魅力度产生负面影响。”前一天，驻韩欧洲商工会议所虽然是在假设最坏的情况，但也表示“可以撤回对韩国的投资”。



他们担心，如果实施《黄色信封法》，企业将没有应对工会罢工的适当手段，只会无限承担法律责任。国会环境劳动委员会通过的《黄色信封法》的核心是，为了让转包企业工会直接与外包企业进行交涉，扩大了“资方”范围，即使是非法罢工，也限制对工会的赔偿请求。在此次常任委员会通过过程中，劳动争议范围也扩大到了“影响劳动条件的经营决定”。也就是说，外包企业要一一交涉数百家转包企业，或者有可能以海外投资为由进行罢工。驻韩美国商会说：“这将给整个企业增加法律负担。”



由于原本就僵硬的劳动环境，很多人认为韩国是“难以经营企业的国家”，如果连《黄色信封法》也实行，难保外国企业的投资减少或事业撤出不会成为现实。实际上，因劳动限制和劳资矛盾而放弃韩国事业的外国企业不止一两个。驻韩美国商会会长杰姆斯·金警告：“在2025年亚太经合组织（APEC）峰会即将到来之际，有必要考虑给韩国招商引资的努力带来的负面影响。”



像这样，政府和执政党迫于工会的压力，试图强行实施对国家经济产生巨大影响的法案。日本政府向熊本县台积电工厂提供4.5万亿韩元补贴，台湾政府通过全面的行政支援，引进了英伟达和超威半导体研究开发中心。只有本应该与这些国家展开竞争的韩国推行《黄色信封法》，自行降低全球竞争力。

