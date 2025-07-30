社会福利工作者在麻浦大桥以身体阻挡跳江者

负责自杀高危人群帮扶工作的社会福利工作者在首尔麻浦区麻浦大桥救下了一名试图跳江的女子。汉阳大学医院生命之爱危机应对中心所属社会福利工作者郑善娥（30岁•照片）于12日凌晨与朋友路过麻浦大桥附近时，目击到两名看似20多岁的女子站在栏杆旁望向江面。当她们试图站上栏杆时，郑善娥和朋友立即跑过去抱住她们并将其拉下栏杆。郑善娥和朋友随即请求路过的市民报警。同时，在救援队抵达前约10分钟的时间里，她们用身体阻挡着试图冲向车道的两名不断反抗的女子。郑善娥回忆当时情景时表示：“每天面对自杀未遂者的职业经验让我本能地作出了反应。”郑善娥供职的汉阳大学医院生命之爱危机应对中心是为自杀高危人群——自杀未遂者提供心理治疗和社会福利服务的机构，自2017年成立以来，每年为500多名自杀未遂者提供事后管理服务。郑善娥称：“看到凌晨时分在栏杆外张望的两人，我本能地想到可能是自杀企图”，“看到她们把脚放上栏杆的瞬间，我的身体先作出了反应，不由自主地冲了过去”。她还表示：“我再次切实感受到自己所做的工作在守护他人生命方面发挥着重要作用，今后也希望继续帮助他人的人生通向希望。”千钟炫记者 punch@donga.com