“是要交涉100次吗？”……企业产生“《黄色信封法》恐惧症”

曾经强调“企业优先”的李在明政府加快了《黄色信封法》（工会法第二、三条修订案）和更加厉害的商法修订案等“勒紧企业”法案的处理速度，令企业陷入恐慌。造船业界有言论称，“这是要（按转包企业的数量）交涉100次的意思吗？”外国企业公然表示：“现在不得不考虑撤出韩国。”29日，韩国8个经济团体通过共同声明表示：“尽管经济形势严峻，国会仍在推进《商法》和《黄色信封法》的修订，我们深感忧虑，不禁心情惨淡。”经济团体最近一直没有对政府和执政党推进亲劳动政策发出任何声音，这一次破例发表了共同紧急声明。执政党共同民主党继28日提交把集中投票制义务化和扩大分离选拔监查委员等内容的商法修订案之后，29日又把大幅免除工会损害赔偿责任的“黄色信封法”提交8月4日的国会全体会议。李在明总统就任后会见了财界总裁，承诺积极支援，但随着共同民主党开始推进《黄色信封法》和《商法》修正案等增加企业负担的立法，财界的反对正在扩散。从现场情况来看，与100家以上的转包企业工作的造船业界相关人士表示：“如果《黄色信封法》得以通过，一年到头只与转包企业工会进行交涉，就可以度过所有时间。”一名上市公司代表担心地说：“虽然说是装模作样，但如果追加商法修订案生效，国内上市公司相当多的经营权将转移到第三方。”有人指出，随着对企业的限制正式开始，产业界的“韩国折扣（韩国低评价）”有可能成为现实。驻韩欧洲商工会议所在前一天的声明中公开宣布：“《黄色信封法》中所说的扩大资方范围非常抽象，也不符合法理。如果资方因《黄色信封法》受到法律处罚，欧洲商工会议所可以撤回对韩国的投资。”某外国半导体企业代表表示：“韩国虽然是适宜半导体企业的国家，但劳动法阻碍了发展。如果连《黄色信封法》也能通过，只能压缩在韩国的生意。”在野党国民力量党也强烈反对说：“共同民主党没有停止反市场立法。”该党人士指出：“这相当于是，说是拥护以增长为中心的市场经济，实际上是打着右向灯向左急转弯。”李东勋记者、李元周记者、李胜宇记者、李尚宪记者 dhlee@donga.com、takeoff@donga.com、suwoong@donga.com、dapaper@donga.com