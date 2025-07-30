外国人口突破200万……应该把“社会矛盾的欧洲”当作他山之石



据统计，去年在韩国停留3个月以上的常住外国人比前一年增加5.6%，达到204.3万人，首次突破200万。统计厅29日公布的数据显示，常住外国人的总人口占比为3.9%，尚末达到进入多文化社会的标准（占总人口的5%以上）。多文化家庭也增至43.9万户。国内人口因低出生率减少7.7万，但因为外国人增加超过10万，总人口小幅增至5180.6万。



现在在韩国无论走到哪里，都能轻易看到外国人。餐厅、疗养设施、建设现场、工厂、农渔村地区，如果不是外国劳动力，就无法运转。在所有婚姻中，跨国婚姻占比超过10%，小学、初中、高中的跨国婚姻学生占比为5%，国内大学的外国留学生占比为10%。统计厅此次发表的资料显示，常住韩国外国人的中位年龄为36.3岁，比韩国人中位年龄（46.8岁）年轻10.5岁。也就是说，随着外国人的流入，韩国社会的年龄增长缓慢，维持着活力。



在滞留韩国的外国人中，希望长期滞留或定居的比率达到80%。但现实情况是，每5名外国人中就有1人诉说受到了歧视，事实上他们的韩国生活并不轻松。被拖欠工资的比率高于国内人，中断学业的小学、初中、高中学生比重也相对较高。联合国消除种族歧视委员会今年5月发表的报告称：“（在韩国）针对移民的种族歧视言论正在增加，对此深表忧虑。”



对于存在低生育、高龄化问题的国家来说，接纳年轻移民者不是选择，而是必须。但在先行进入多文化社会的西方发达国家，因为厌恶犯罪等移民问题，正在经历着严重的矛盾。在这些国家出现的反移民倾向极右政党的成长趋势表明，与文化和语言不同的人和平共存是艰难的课题。应该从其他国家的成功和失败事例中吸取教训，制定实现社会团结的移民政策。值得庆幸的是，在政府调查中，出现了青少年的多文化接受度高于成人的趋势。

