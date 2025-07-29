专栏：韩国国防产业欲振翅高飞…

这是15年前的事了。我搭乘出租车前往防卫事业厅。与司机师傅交谈间，话题转到了国防产业上。我说：“韩国的国防产业拥有巨大潜力。只是规定太多，负面看法也不少，未能发挥潜力，实在可惜。”司机师傅突然发火了。他说“就是那些专搞腐败的家伙”。我回应道：“哪个群体都不可能没有过错。批评归批评，积极的部分不是应该得到发展吗？”他声音更大地反驳道：“一提到国防产业我就来火。”对话最终中断了。他那番话也是出于爱国心。当时正值“朴渊次门”事件闹得沸沸扬扬之际，或许他本人对军队或军工领域也有过不良记忆。近来经济困难之际，在韩国表现最为突出的行业正是国防产业。它也被称为韩国经济的新增长动力。若在当下，即便提及过去的军工腐败，似乎也能听到“请看好的一面”这样的回应。各界对国防产业的未来无不抱持一片乐观的展望。然而，就在不久前还如潮水般涌向国防产业的谴责与蔑视，以及种种限制，如今却无人提及。对腐败的谴责是正当的。正是因为持续努力改进，才有了今日的荣光。然而，过去对国防产业的负面看法绝不仅限于腐败问题。我仍记得在韩国最初发展国防产业、开始制造步枪和钢盔时，听到的那些充满自贬意味的言论以及近乎荒谬的言论。这还不算什么。听开发人员讲述过往经历，会令人对如今取得的成就感到难以置信。基于当前成果做出的评价，谁都可以做到。历史是反思。无论是赞扬还是批评，只有对过去的偏见和错误进行反思，才能迈向更高处。