美欲重振造船业… 为“降关税”韩政府须全力以赴



据悉，韩国政府与造船企业支持美国重振造船业的方案，正成为接近尾声的韩美关税谈判的核心议题。其意图是通过大规模投入韩国资本与技术以重振衰落的美国造船产业，从而换取在关税税率等方面的有利条件。在美中霸权竞争中暴露为美国弱点的造船产业领域的美韩合作，能否作为改变近期呈现良好氛围的谈判方向的决定性筹码，备受关注。



据悉，政府正与HD现代重工业、韩华海洋、三星重工业等三大造船企业一同，为制定韩美造船合作方案而煞费苦心。据了解，正在探讨的方案包括扩大对韩企收购的美国当地造船厂的投资以扩大规模，或收购新的造船厂等。此举旨在回应唐纳德•特朗普总统就韩国25%的对等关税（汽车及零部件关税）所提出的赤裸要求——“花钱降税”（buy it down）。该汽车及零部件25%关税目前已处于征收状态。



造船业合作是美国率先提出的议题。去年11月，接到尹锡悦前总统当选祝贺电话的特朗普总统就曾表示：“美国造船业需要韩国的帮助与合作。”中国的军舰数量即将增至400余艘，而美国海军却不足300艘，这是美国的一大忧虑。未来十年内，美国需要包括军舰、商船在内的200艘以上船舶，而美国年造船能力仅为7艘左右。若无世界第二造船大国韩国的帮助，美国无法解决此问题。



韩国造船企业早已迅速行动起来。HD现代重工业上周与美国拥有18家造船厂的“爱迪生•休斯特离岸公司（ECO）”签署了关于建造集装箱船的谅解备忘录（MOU）。韩华海洋去年年底收购的美国费城费城造船厂（Philly Shipyard），近期作为美国造船厂，46年来首次承揽了液化天然气（LNG）运输船订单。



然而，若韩美两国造船业要开展实质性合作，仅靠民营企业力量不足。韩国造船企业若想参与美国军舰的维护、修理和大修（MRO），乃至进军军舰建造领域，必须有韩美两国间与安保相关的坚实互信作为后盾。政府为支持巨额对美投资而提供的政策性金融支持必不可少。也应研究将增加国防预算与造船业投资相结合的方案。在能让两国兼顾名与实的造船业合作方面，我国政府有必要采取更大胆的行动。





朴重炫 sanjuck@donga.com