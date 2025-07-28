失去无毒品国地位的韩国，“无枪国”也会结束吗？



“我是看着油管（YouTube）学的。”



这是21日在仁川市延寿区用自制枪支杀害儿子的赵某（62岁）对警方的陈述。他从未制作过枪支，单靠看油管就制作了枪支。不需要什么了不起的技术。只要有油管就行。



不仅仅是枪。这一悲剧事件可能以更大的牺牲而告终。他家还收到了设好第二天正午闹钟响起的定时炸弹。他家不是独门独院，同一公寓里共有38户人家。虽然实际杀伤力尚不明确，但难以排除最小火灾袭击公寓的可能性。



如果因为这一事件，就认为韩国人看着枪击事件不断发生的美国咂舌的时代已经结束，是有点夸张。还没有到那种程度。但是，“无枪国”等描写词与韩国并排使用的事情可能很快就会消失，这让人感到不安。这是因为该事件的悲剧性面貌和影响力。这不能不让人担心模仿犯罪。特别是，在国家难以一一查看的个人家中观看油管并制作枪支的世界，阻止其发生的方法非常有限。



当然，政府也采取了行动。警方在事件发生两天后出台了加强自制枪支限制的对策。警方表示，将延长非法武器主动申报时间，并加强油管等在线监控。警方还公布，最近5年间要求删除和切断了8893件与制作枪支有关的上传内容，试图平息不安感。



但是，这一对策存在局限性。没有办法限制像油管一样共享自制枪支制作法的平台。目前韩国法律规定，上传自制枪支制作法信息的人将受到处罚。处罚力度也非常大。在因被自制枪支杀害的前首相安倍晋三事件而提高相关处罚力度的日本，自制枪支最高可判处1年有期徒刑，而韩国最高可判处3年有期徒刑。



无论是上传制作方法到油管的人，还是油管法人，靠这些信息获得收益都是一样的。为什么油管法人要被排除在处罚对象之外?在2016年警察被自制枪支打死的乌牌山事件中，犯人也曾通过网络学习过枪支制作方法。因为没有根本性的对策，所以事件才会一再发生。



海外则不同。在德国，如果在24小时内不删除非法内容，将对平台处以最高5000万欧元（约700亿韩元）的罚款。英国可以对平台处以销售额10%的罚款。澳大利亚也将处以5亿韩元以上的罚款。这些国家认为平台不是单纯的信息传达者，而是“负责任的管理者”。



韩国曾一度被冠以“毒品清净国”的称号。但后来未能及时阻止毒品的流通，失去了其地位。现在10多岁青少年也能轻易买到毒品。枪支也一样。如果不能阻止传播非法武器制作信息的平台，又哪能保证不成为每家每户都藏有枪和炸弹的社会。如果拥有枪支的人增加，像美国一样以自卫权名义使用枪支的人也会增加。谁也不希望看到这样的社会。

