金河润许美美携手成长 韩国女子柔道未来可期

韩国女子柔道国家代表队的“挚友搭档”金河润（25岁•78公斤以上级）和许美美（23岁•57公斤级）在去年法国巴黎奥运会上分别获得个人赛铜牌和银牌，崛起为新一代明星。两人在奥运会后时隔约一年出战的世界大学生运动会（以下简称“世大运”）上，双双将奖牌颜色换成金色，照亮了韩国女子柔道的未来。国际柔道联盟世界排名第三的金河润26日在德国埃森举行的2025莱茵-鲁尔夏季世大运女子柔道最重量级（78公斤以上级）决赛中，击败了日本的向野美希（世界排名第51位），登上冠军宝座。金河润在比赛结束前1分54秒成功施展其拿手的扫腰技获得半胜，随后有效抵挡住对手的进攻，最终夺得冠军。在韩国女子柔道领域，最重量级在金河润出现之前，曾长期近乎空白。金河润在2023年杭州亚运会上，为该级别历史性地首次夺得金牌，将韩国柔道从“无金危机”中解救出来。在巴黎奥运会上，作为24年来首位韩国女子最重量级奖牌得主傲然挺立的金河润收获了信心，上月又在匈牙利布达佩斯世界锦标赛上，成为34年来首位韩国女子最重量级金牌得主。这是自1991年西班牙巴塞罗那世锦赛文智润（当时72公斤以上级）之后，韩国女子柔道在世锦赛最重量级上首次摘金。在开创历史新篇章的金河润身边，有坚实的国家队队友许美美相伴。许美美在24日举行的女子柔道57公斤级决赛中，以左手背负投一本胜利击败杰尔察西•罗热（匈牙利），实现了该项赛事的两连冠。在巴黎奥运会时，也是许美美先摘银牌，随后金河润挂上铜牌。金河润当时表示“沾了许美美的气势，这给了我力量”，引发关注。她当时说：“我去了许美美的房间，说‘恭喜你，也让我看看你的奖牌吧’。结果许美美让我摸了她的奖牌。感觉既沾了喜气，也受到了刺激。”许美美是独立运动家许锡先生（1857～1920年）的第五代孙。拥有韩国国籍的父亲和日本国籍的母亲所生的她，于2023年放弃日本国籍，佩戴上了太极徽章。这是为了遵循四年前去世的祖母留下的遗愿：“希望美美能佩戴太极徽章出战奥运会。”金河润曾积极帮助许美美适应韩国国家队生活。许美美表示：“和金河润姐姐一起参赛时，经常共度时光。在这个过程中，我的韩语水平也提高了很多。”许美美和金河润在巴黎奥运会混合团体赛中，与其他国家队队友合力摘得铜牌。当时，奖牌确定后，许美美跑向金河润，相拥分享喜悦。在本届莱茵-鲁尔夏季世大运上，韩国女子柔道除金河润、许美美外，52公斤级的张世允（23岁）摘金，78公斤级的金敏珠（22岁）摘铜，以3金1铜创下历史最佳战绩。男子柔道方面，世界排名第22位的金钟勋（24岁）当天意外摘金。金钟勋在90公斤级决赛中遭遇世界排名第三的埃尔詹•哈吉耶夫（阿塞拜疆），比赛开始仅37秒便以扫腰技获得半胜，随后立即追加有效得分，赢得胜利。韩钟浩记者 hjh@donga.com