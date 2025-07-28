多名美国贸易负责人，29日之前全部投入与欧盟和中国的谈判……韩美将于31日进行最后谈判

韩国政府将在当地时间8月1日美国征收对等关税之前，在本月底与美国举行最后谈判。但是，随着美国总统特朗普和贸易部长们与欧盟、中国等进行谈判，韩美高层官员面对面进行最终协调的时间短则只有一天，预计韩国政府的负担将会加重。有评价称，此前22日日本与美国正式达成了贸易谈判，贸易谈判达成一致的压力增大，这种情况下，谈判时间也有点赶。一些人担心，如果时间紧迫，稍有不慎就会陷入接受美国无理要求的情况。● 卢特尼克：“最终决定权在特朗普身上”正在访美的韩国产业通商资源部部长金正官和产业部通商交涉本部长吕翰九周末也会见了美国商务部长卢特尼克和美国贸易代表格里尔等人，继续进行谈判。特别是，金正官还前往卢特尼克在纽约的官邸进行了谈判。华盛顿的外交消息灵通人士26日表示：“据我所知，在重大争论点上双方并没有达成协议。最终，磋商要进行到底才能得出结论。”据说，卢特尼克当天在韩国的“非关税壁垒”等各种问题上，也以“百货商店式”的方式提出了问题。据悉，他还发表了主旨为“最终决定要由特朗普总统作出”的发言。分析认为，考虑到特朗普最近在与各国的贸易谈判中表现出的强硬立场，这是在向韩国施压，认为有必要制定符合他挑剔眼光的谈判方案。● 韩国面临“最后谈判”，时间变紧，负担加重距离征收对等关税的8月1日仅剩5天左右，但韩美高级别会谈将在周末会晤结束后暂时停止。因为美方核心人士为了与其他国家进行贸易谈判，将离开华盛顿。已经启程前往英国苏格兰的特朗普将在当地停留到29日，集中进行与欧盟的贸易谈判。他将于27日与欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈，进行关税谈判。卢特尼克和格里尔也将为与欧盟进行谈判而访问苏格兰，并将于28日至29日前往瑞典斯德哥尔摩，进行第三次美中高级别贸易谈判。被称为“关税工作总指挥”的美国财政部长贝森特也为与中国进行协商，将在斯德哥尔摩停留同一时间。贝森特此前曾决定与韩国副总理兼企划财政部部长具润哲等举行韩美财政、贸易部长“2+2”谈判，但在具润哲离开韩国前不到1个小时时通报取消会谈。被推迟的韩美两国财长会晤将在贝森特返回华盛顿后立即举行。韩国外交部长赵显也将于31日访美，会见美国国务卿鲁比奥，为贸易谈判助一臂之力。因此，韩国在特朗普政府的主要贸易伙伴中，面临关税暂缓期结束之际，不得不展开“最后谈判”。有分析认为，留给韩国的谈判时间实际上只有30日和31日两天。华盛顿的外交消息人士表示：“美国眼下几乎‘全身心投入’与中国的谈判。韩美贸易谈判实际上很有可能在31日一天内决定很多事情。”此外，白宫在回答媒体有关韩美贸易谈判的提问时表示：“为了改善对美国企业的市场准入，正在与韩国继续进行建设性磋商。”华盛顿=常驻记者申镇宇、金宝拉记者 niceshin@donga.com、purple@donga.com