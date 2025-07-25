美国取消“2+2”谈判 韩经济安保高官双双受阻

距离美国关税豁免期限仅剩一周之际，韩国经济安保高官与美国高层会谈全部落空。继美日达成关税协议后，欧盟与美国的谈判也进入尾声，而韩国连会谈都遭遇波折。24日上午9时许，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲为赴美举行韩美“2+2”贸易谈判抵达仁川国际机场，却在出发前约1小时接到美方取消会谈的通知。按原计划，具润哲副总理与产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九将于25日在华盛顿会见美国财政部长斯科特•贝森特、美国贸易代表办公室（USTR）代表杰米森•格里尔，进行“2+2”贸易谈判。此次本是韩国新政府经济首长与被视为关税谈判“关键人物”的贝森特的首次会晤，但因美方以贝森特紧急日程为由要求延期，最终导致谈判流产。美方未就延期原因作详细说明。企划财政部解释称：“美方通过邮件要求延期时多次致歉，并提议尽快重排日程”，“难以认为存在其他谈判意图。”但在记者云集的出境大厅，具润哲副总理因美方单方面通知被迫折返，政府内部的尴尬氛围显而易见。同日回国的国家安保室室长魏圣洛也因特朗普总统临时召见，未能在四天访美行程中与对口官员——国务卿兼国家安保顾问马克•卢比奥实现正式会晤。魏圣洛室长虽于20日秘密赴美，但仅会见了商务部副部长霍华德•鲁特尼克等人便返回。统室虽表态“韩美正通过多种渠道保持紧密协商”以平息事态，但有分析认为这是美方对韩国谈判方案不满的施压策略。解读指出，美方实质在警告韩国需就两大谈判杠杆——“扩大投资”与“开放农牧产品市场”拿出满意方案。据悉韩国政府未将敏感的大米•牛肉市场开放议题列入谈判桌，转而准备了造船•汽车•半导体•能源采购及投资组合方案，并试图同步推进防卫费分摊等安保谈判。但知情人士透露，韩方对美投资规模远不及日本（5500亿美元）。明知大学国际通商学系教授金泰煌（音）表示：“正如美国在谈判前多次施压日本，此举可视为对韩国强化通商压力的表现。”世宗=周爱珍记者、申圭振记者 jaj@donga.com、newjin@donga.com