特朗普关税-李在明法人税……内外飞来的双重账单



距离美国对等关税暂缓期仅剩一周。美国突然取消了原定于当地时间25日在华盛顿举行的“韩美2+2贸易谈判”，正在加大施压力度。如果谈判就此停滞不前，从8月1日起，出口到美国的所有产品都将被贴上25%的对等关税标签。



在这种情况下，韩国企业又收到了一张税款单。因为李在明政府正在推进提高法人税。最早很有可能包含在本月底宣布的政府税制调整方案中，从企业的立场上看，对等关税征收在即，将收到来自李在明的“法人税书函”。在全球关税战争期间，声称要扩大税收基础，提高法人税率，增加本国企业的负担，可能会成为致命的自残政策。



高额关税不仅仅单纯导致出口减少，还很有可能会导致制造业空洞化。就像现代汽车集团等加强本土化战略一样，如果增加对美投资，韩国的生产基础就会减弱，中小、中坚合作企业的生态系统也会崩溃。与大企业不同，无法负担本土化费用的中小企业，如果在全球供应网中落伍，就很难坚持下去。此前一直起到韩国经济增长引擎作用的制造业基础面临解体危机。



美国总统特朗普以关税为武器，吸引有竞争力的海外企业，而韩国政府则推进提高法人税，将国内企业推向外部。现行国内法人税最高税率为24.0%，高于美国（21.0%）、日本（23.2%）、台湾（20.0%），甚至高于经济合作与发展组织成员国的平均水平（21.5%）。



新任副总理兼企划财政部长官具润哲在国会人事听证会上表示：“下调法人税后税收减少很大。不能保证减税一定会与增长相联系。”正如他所说，过去两年里法人税收入骤减41万亿韩元，但他所指的税收亏损的根本原因是经济停滞和未能避免低收益结构的大企业业绩恶化。三星电子和SK海力士因2023年亏损数万亿韩元，去年3月申报了“0韩元”的法人税。财界自嘲道：“经济萧条有多严重，今年缴纳法人税最多的不是出口企业，而是韩国银行。”



政府推算，如果将法人税率提高1个百分点，每年可以确保2万亿韩元左右的税收，但如果企业的投资心理得不到恢复，那也很难实现。新政府目标的“KOSPI 5000”时代如果没有企业业绩恢复和价值上升作为后盾，也将成为遥远的道路。



现在需要的不是“恢复税率”，而是“恢复企业活力”。政府要从整顿不必要的免税、减免制度、扩大税源开始。同时，对于半导体、电池、人工智能、电动车等尖端战略产业，应该进行减免生产税额等被称为“韩国版通货膨胀减少法”的大胆税制支援。李在明政府的第一个税制调整案应该成为恢复企业结构性竞争力、实现产业重组的第一步。

