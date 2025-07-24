美日两国就15%的对等关税达成一致……成为韩国必须超越的指导方针



美国和日本正式达成协议，将日本产对美出口产品的关税率降低到15%。这比美国政府当初预测的25%下调了10个百分点，在之前与美国达成关税谈判的国家中，仅次于英国（10%）。对日本产汽车和零部件的关税也将下调至15%。日本承诺进一步开放大米等农产品市场，并对美进行投资。韩国在8月1日对等关税暂缓期即将结束之际，正在与美国进行最后阶段的谈判。如果想在美国市场与日本竞争，就要承担比日本有利或至少取得对等结果的负担。



美国总统特朗普22日表示：“与日本完成了历史上最大规模的协议。”日本首相石破茂表示：“实现了没有数量限制的汽车、零部件关税下调。”两人都确认了谈判已达成一致。达成协议的日本产汽车关税将降至美国对所有进口汽车征收的25%产品关税的一半12.5%，再加上2.5%的原有关税，最终将征收15%的关税。



虽然没有公开具体内容，但预计日本将把零关税进口的美国大米规模从原来的每年34万吨大幅扩大。日本将参与美国阿拉斯加液化天然气开发的合作事业，还决定建立5500亿美元（约760万亿韩元）的对美投资基金。日本为了守护核心出口产业，甚至把政治敏感的农产品也当作了谈判筹码。



现在球已传给韩国。和日本一样，韩国对美出口的三分之一是汽车和零部件，还面临着扩大进口美国大米、水果等农产品、参与液化天然气开发的压力。此外，韩国还面临着放宽30个月以上美国牛肉进口限制、将超精密地图运至国外等要求。但是，面对将在美国进行的25日韩美间最终谈判，最坏的情况下可以让步的筹码的优先顺序并不明确。在造船、防卫产业合作等韩国具有优势的领域，最大程度放大效果的想法也不明显。



出口竞争国日本的谈判结果必定将成为韩国必须超越的指导方针。如果不能降低比日本高出10个百分点的关税率（25%），美国境内生产比重低于日本的韩国汽车将遭受严重损失。焦急的经济界指出：“即使现在蒙受损失，该让步的也要让步。”为了韩国经济的未来，守护到最后一刻的核心国家利益究竟是什么，选择的时间正在到来。

