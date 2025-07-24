开放农产品-汽油价格下降……“特朗普式自信”的背后



最近迎来重新执政6个月的美国总统特朗普的支持率在主要舆论调查中达到了40%出头。但是包括执政党共和党支持者在内的保守层的支持率维持在90%左右。



分析认为，这与特朗普强烈要求主要贸易国开放核心支持层偏爱的农畜产品市场、重新执政后美国国内汽油价格下降不无关系。



让我们看看2016年总统选举和去年总统选举中特朗普都获胜的伊利诺伊州农村的情况。这里是美国最大的大豆生产地。受特朗普执政第一期与中国展开关税战争的影响，伊利诺伊州的大豆农户遭受了巨大打击。美国产大豆的主要进口国中国的出口之路受阻后，大豆价格暴跌。仅2018年，伊利诺伊州的农产品出口额就减少了14亿美元（约1.932万亿韩元）。仅从这一点来看，埋怨特朗普是“人之常情”，但如今，伊利诺伊州农民们齐声高喊“支持总统”。



种植大豆的居民史蒂夫·皮特斯蒂克对英国《金融时报》表示，“特朗普总统再次执政后，美国正在走‘正确的道路’”，表示支持总统的关税和各种对华强硬政策。他们高度评价特朗普第二届政府向英国、越南、印度尼西亚、菲律宾、日本等最近签订贸易协议的贸易国施压，要求开放农畜产品市场并落实了这一要求。他们确信，由此从长远来看，美国产大米、大豆、牛肉、葡萄酒等的出口将大幅增加。感受到“强大的美国”“胜利的美国”的自豪感，则是此外的“添头”。



得益于依赖汽车的物流体系，美国人特别敏感的汽油价格在特朗普再次执政后也大幅下跌。据美国汽车协会透露，以22日为准，美国全境汽油价格为每加仑（约3.79升）3.144美元，比一年前（3.501美元）下跌了10.2%。虽然有人担心关税政策会导致进口物价上涨，消费者物价也会上升，但汽油价格意味着美国人感受到的物价上涨压力还不高。哥伦比亚广播公司（CBS）和舆论调查公司YouGov20日公开的资料显示，81%的保守倾向美国成年人评价说：“总统处理经济议题很好。”



无论在野党民主党支持者如何反对，保守层对反移民政策的支持也很坚定。在此次调查中，88%的保守层表示“支持总统的移民政策”。具有亲特朗普倾向的福克斯新闻台连日来不断播放移民当局逮捕犯下凶恶的非法移民并将其驱逐出美国的视频。



特朗普还顺手推进选区调整，希望在明年11月的中期选举中，“共和党地盘”得克萨斯州的联邦众议院议席从目前的38席增加到43席。他自信，肯定有很多美国人对自己的政策给予明确的支持。这是特朗普在与各国的关税战争和贸易谈判中“从容”的另一个背景。

