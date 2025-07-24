日本开放大米汽车市场，关税从25%降至15%……韩国争取谈判实现像日本一样“下调10个百分点”

美国和日本的贸易谈判在美国东部时间22日正式达成一致。根据此次协议，美国特朗普政府把此前对日本制定的25%的对等关税率降至15%。特别是，原本看似不会让步的日本产汽车的各品种关税也从4月份起征收的25%降至12.5%。由此，日本产汽车的关税加上现有的2.5%的关税，总共达到15%。特朗普总统通过“真实社交”表示：“最重要的是日本在汽车、卡车、大米和部分农产品等方面开放本国市场。这是历史上最大的贸易协定。”他还说：“日本将向美国投资5500亿美元（约758万亿韩元），其中90%的收益将由美国获得。”不过，他没有就具体的投资方式作出进一步说明。特朗普还在协议发表后在白宫举行的活动中透露，日本政府决定在美国阿拉斯加参与液化天然气合作项目的事实。双方决定共同推进约60万亿韩元规模的阿拉斯加液化天然气开发项目。美国向韩国施压，要求韩国也参与建设1300公里天然气管道的这一项目。日本首相石破茂当天表示，日本获得的15%关税率是“在对美贸易顺差国家中迄今为止最低的数字”，意在说明日本在谈判中表现良好。此外，他还强调此次协议没有牺牲日本农业这一点。他暗示，在必须义务进口美国产大米的“最低市场准入”范围内，将首先增加美国产大米的比重，扩大进口。特朗普政府7日率先公开向韩国和日本发送的关税信函等，一直在同时向韩日施加压力。但是，随着当天首先公布美日协议，韩国政府感到的负担加重。韩国政府在预定于25日举行的“韩美2+2财务、贸易高级别磋商”中，决定把开放大米、牛肉市场和参与阿拉斯加液化天然气项目等排除在讨论对象之外。分析认为，这是为了在制造业合作等其他领域首先将有力协商案放在谈判桌上，将敏感的争论焦点问题作为战略筹码，作为协商的杠杆。此外，韩国很有可能把造船业等制造业领域的合作作为核心筹码。另一方面，此次美日协议有可能成为一个“基准”，因此韩国政府内部也感觉到了没有坏处的气流。华盛顿的外交消息人士表示：“日本获得了原本认为不容易的汽车关税率下调，农产品进口也在一定程度上进行了防御，这对我们来说也不是坏消息。”韩国总统室就美日关税谈判达成协议表示：“正在把握美日谈判结果的细节内容，计划为韩国政府的谈判提供参考。”华盛顿=常驻记者申镇宇、朴勋相记者、世宗=金秀贤记者 niceshin@donga.com、tigermask@donga.com、shkim@donga.com