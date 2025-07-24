韩美“造船同盟”拉开帷幕……超越美军舰的维护维修整修，还要共同建造商船

HD现代开始与美国本土企业就共同建造船舶进行具体讨论等，韩国造船公司正在与美国合作寻找新的商机。有分析不无期待地认为，韩美合作范围从军需支援舰的维护、维修、整修（MRO）扩大到商船建造，正在构建涵盖造船产业全面的战略伙伴关系。HD现代23日表示，美国船舶建造合作伙伴“ECO（Edison Schuest Offshore）”代表团日前访韩，讨论了在美国境内共同建造集装箱船的详细合作方案。包括ECO总裁迪诺在内的ECO代表团十多人一行22日和23日参观了HD现代全球研发中心和HD现代重工业、HD现代尾浦造船厂。这是两家公司根据决定今年6月到2028年为止共同制造中型集装箱船的谅解备忘录采取的后续措施。HD现代已经派遣技术人员进行生产性咨询等，着手技术转让。有评价评为，HD现代通过此次技术合作，越过了在美国建造、只有美国人拥有的船舶才能使用沿岸航线的《琼斯法案》的限制，打开了进军美国商船市场的炮口。HD现代首席副会长郑基善（音）表示：“HD现代支持美国为重建造船业所作的努力，两家公司在美国当地进行的船舶共同建造工作将成为韩美间造船合作的优秀先例。”韩华海洋也收购了美国费城造船厂（韩华菲力造船厂），为进军商船市场奠定了基础，军工领域的合作也在扩大。HD现代与美国最大的军工造船公司亨廷顿·英格尔斯工业（HII）为提高宙斯盾舰等舰艇建造效率，正在进行技术合作。韩华海洋也接连承揽美国海军3艘军舰的维护维修整修项目，积累了信任。美国携手韩国的背景是中国的海洋霸权威胁和乌克兰战争等。随着对掌握世界船舶市场的中国的警戒心和国防产业的重要性再次被确认，本国造船业重建成为美国迫在眉睫的国家课题。但在短期内很难确保建造高附加值船舶所需的长期经验和熟练人力的情况下，拥有该领域世界最高技术力的韩国成为唯一的对策。有评价认为，韩国造船业界正在迎来新的机会。据韩国经济人协会透露，美国为了恢复造船业，计划到2037年为止，拿出商船、液化天然气运输船、军舰等最多达448艘的大规模订单。有分析认为，不仅是大规模商船订单，每年估计有20万亿韩元规模的美国海军舰艇维护维修整修市场也将对韩国开放。不过，担心核心技术外泄和当地造船厂设备老旧、熟练工不足等是短期内难以解决的课题。国内造船业界人士表示：“韩国第一大造船公司HD现代正式开始共同建造美国国内商船，这不仅仅是单纯的技术转移，而是韩国被纳入对抗中国的美国主导的核心产业供应网的信号弹。美国政府政策的不确定性等将成为潜在的风险。”金在亨 monami@donga.com