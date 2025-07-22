没有做好准备的部长候选人和未能追究政策力量的国会



“好像在看前海洋水产部部长尹真淑的听证会。”



一直关注前社会副总理兼教育部部长候选人李真淑16日国会人事听证会的一名国民力量党人士这样说道。李真淑在政策质疑中回答“不知道”的样子与2013年朴槿惠政府当时处于“手册人事”争议中心的尹真淑的听证会，看起来是重叠的。尹真淑在听证会上对水产业、渔业相关提问的大部分都笑着表示“不太清楚”，引起了人们的非议，就任10个月后被撤换。



上周一直持续的李在明政府部长候选人的人事听证会在“对助理耍威风”“违反农地法”“剽窃论文”等诸多疑惑和争议中，将焦点放在了道德性考察上。因此，部分部长候选人的政策专业性问题没有受到多少关注。



据悉，李在明总统撤回对李真淑的提名不仅是因为道德性争议，还因为专业性问题。李真淑在听证会上被问到小学、初中、高中的法定授课天数（190天）时，回答说“不太清楚”。当被问及幼童打通（幼儿园和儿童之家打通）的进展情况时，从“单一化暂时完成”到“单一化已尝试过”“幼童打通的基本概念已经出来”，回答一再改口。对于“知道幼童打通由哪里主管吗”的提问，她的回答从“是教育厅”到“因此是地方自治团体’”到“是由教育部做，但执行机关是教育厅”，来回改口。



最终，李真淑虽然落马，但可能会说自己是“运气不好”。在不太受关注的其他听证会上也发生了类似的事情，但总统室却表明了任命其他候选人的方针。雇佣劳动部部长候选人金荣训被问到退休劳动者的比率时表示：“不知道确切数据。”对于“有没有哪个国家在没有调整工资体系的情况下成功延长退休年龄?”，他表示“这个不太了解”，对于“那么有没有哪怕是一个相关政府的研究结果”的提问，他表示“不太清楚”。延长退休年龄是雇佣部的核心话题。



国家报勋部部长候选人权五乙被问到“政府组织法上记载的报勋部长的业务是什么”时，无法开口。对于报勋部的口号，他表示“没有掌握”。对于报勋对象有多少人的提问，他翻阅资料后作出了回答。对于本人的报勋专业性，他表示：“在地区遇到过出租车司机是独立有功者遗属的情况。”



在其他候选人的人事听证会上，回答“不知道”的人也很多。虽然部长候选人表现出令人失望的姿态，但也不能只指责候选人。在野党议员们也没有提出后续问题来深挖回答的矛盾和漏洞，而是一直采取低密度的罗列式提问。部分议员还口称政策质疑，悄悄地提出了地方民怨。



国会最重要的功能是牵制政府，人事听证会是实现这一目标的有力手段。也就是说，没有做好准备的部长候选人是最大的问题，但没有做好准备的议员也很难避免批评。彼此疏忽的一周“外表听证会”的结果将由国民承担。

