动画虚拟偶像超越真人组合 BTS 登顶音乐排行榜

“动画虚拟K-Pop偶像达到了人类偶像都未曾企及的高度。”奈飞（Netflix）电影《K-POP恶魔猎人》（以下简称《K恶魔猎人》）自上月20日公开以来，全球热度持续不减。美国《华尔街日报》（WSJ）于20日（当地时间）刊文，聚焦“《K恶魔猎人》现象”蕴含的社会文化意义。《华尔街日报》在题为《登顶音乐排行榜的K-Pop乐队并非真人》的报道中指出：“当前令全球为之疯狂的K-Pop组合并非防弹少年团（BTS），而是《K恶魔猎人》中的虚拟偶像‘猎人团’（Huntress）和‘狮吼少年’（Savage Boys）。”据《华尔街日报》报道，为“狮吼少年”成员献唱的凯文•吴近期在Spotify平台的月听众数达到约2000万名。这位曾为偶像组合“U-KISS”成员的他，在《K恶魔猎人》推出前听众数仅约1万名。凯文•吴对《华尔街日报》表示：“（为虚拟角色献声）感觉超现实”，“虽然人们未能认出我是真正的K-Pop艺人，但这如同对我的艺术才能进行了全新的再创造。”专家们预测，《K恶魔猎人》的成功或可引领“K-Pop虚拟偶像时代”。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的金锡英（音）教授向《华尔街日报》评价道：“K-Pop企业的夙愿得以实现”，“出现了无需睡眠、不会生病、永不衰老的偶像。”他补充说：“这展现了粉丝与非人类偶像也能产生互动。”另一方面，K-Pop制作人本尼•车则持保留态度，表示：“真实艺人具备的不可预测性或化学反应，（虚拟偶像）是无法创造的。”《K恶魔猎人》电影原声音乐（OST）在发行第四周仍持续占据音乐排行榜高位。据20日美国公告牌（Billboard）榜单预告，该原声专辑在公告牌主专辑榜“公告牌200强专辑榜”（Billboard 200）中位列第五，较上周第二位略有下滑。公告牌称：“《K恶魔猎人》原声专辑在本统计周期内专辑等价销量单位（Album Units）达8.5万张，较前一周增长14%。”此外，随着《K恶魔猎人》引发热议，在片中饰演女团“猎人团”成员“露米”的歌手李在（EJAE•本名金恩在•见图）系资深电影演员、国民力量党常任顾问申荣均前议员外孙女的事实再次受到关注。李在曾于2011年就读纽约大学期间，与前议员申荣均共同出演过某地面波电视台的早间节目。史智媛记者 4g1@donga.com