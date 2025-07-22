宪法法院院长候选人：“‘对法院判决提起宪法诉愿’，应同时考虑负面影响再作决定”

宪法法院院长候选人金尚焕（59岁，司法研修院第20期）就实行对法院判决提起宪法诉愿的“判决诉愿”表态称，“应通过充分的讨论慎重决定”。分析认为，这是指实行共同民主党一直推进的判决诉愿需要“调整速度”。金尚焕21日在国会人事听证会上就判决诉愿制表示：“是否对法院的判决采取允许宪法诉愿的政策，最终应由国民和国会来评估。不过，判决诉愿实际上是以四审制运作，要把这一负面与优点一并考虑后再作决定。”共同民主党一直在推进修改宪法法院法，把法院判决纳入宪法诉愿审判请求对象的判决诉愿制度。有分析认为，一旦实行，就可以对大法院（最高法院）的判决申请宪法法院审判，实际上将成为四审制。金尚焕在此前的书面质疑答辩中也就宪法诉愿表示：“从现实来看，难以否认，一旦启动四审级制度，推迟判决时间，可能会随之出现费用的增加。”对于增加大法官一事，金尚焕表示：“就算是为了迅速处理案件需要增加大法官，我认为必须非常慎重地考虑，增至多少人以及何时增加。”李在明政府上台后，共同民主党一度计划推进处理把大法官人数从原来的14人（包括大法院院长）增加到30人的法案，但目前暂时处于搁置状态。对于总统的“自我赦免”，金尚焕表示：“我认为不能够轻易获得正当性。”在野党在听证会上对金尚焕的“政治偏向性”展开了攻势。国民力量党议员徐范洙提到，在李在明担任京畿道知事的2020年10月因“强制亲哥哥住院”相关言论而被起诉的违反公职选举法的事件上诉审中，金尚焕提出了无罪意见，并表示：“有评价认为，任命金尚焕既是报恩人事，又是请托人事。”对此，金尚焕回答道：“对于这种担忧，我会时刻保持意识和警惕。”此外，对于与李在明的关系的提问，他表示“并没有个人交情”。为了通过金尚焕的任命同意案审查经过报告，国会将于22日举行全体会议。此后，如果国会经过全体会议表决通过任命同意案，总统可以任命。如果金尚焕得到任命，他将成为继前宪法法院院长李康国（2007年1月-2013年1月）之后时隔12年又一名大法官出任的宪法法院院长。金自炫记者 zion37@donga.com