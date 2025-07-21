韩华海洋接连斩获台湾超大型船舶与美舰维修订单

韩华海洋被选定为台湾阳明海运公司约2万亿韩元规模大型集装箱船订单的优先谈判对象。分析认为，这是美国特朗普政府制裁中国（大陆地区）造船业产生的“反射效应”所致。阳明海运公司17日（当地时间）发布公告称，其董事会议决向韩华海洋订购7艘15000TEU级（1TEU相当于1个20英尺集装箱）液化天然气（LNG）双燃料集装箱船。考虑到同级船舶单艘市价约2亿美元（约合2800亿韩元），预计此次合同规模将达约2万亿韩元。若订单最终敲定，建造完成的船舶计划于2028年至2029年期间陆续交付阳明海运公司。韩华海洋继今年3月从台湾长荣海运公司以总计2.3286万亿韩元接下6艘24000TEU级超大型集装箱船订单后，再次斩获一笔“超大订单（megadeal）”。事实上，集装箱船市场曾是凭借低廉价格被中国造船企业主导的领域。但分析认为，随着美国政府制裁引发回避中国制造船舶现象正式化，韩华海洋等韩国船企得以享受相对利好。美国计划自10月起，对中国籍船舶征收每净吨（用于客货的空间容积）50美元、对中国建造船舶征收每净吨18美元的入港费。此项费用将分阶段上调至2028年。据英国造船及航运市场分析机构克拉克森研究公司（Clarksons Research）数据，今年上半年（1月至6月），中国船舶订单占有率从去年同期的68%降至52%，下滑16个百分点。相反，韩国则从17%增至25%，上升8个百分点。在军工领域，韩华海洋也接连获得美国海军3艘军舰的维护、修理和大修（MRO）业务，持续积累信誉。韩华海洋于去年8月获得排水量4万吨级军需支援舰“沃利•希拉号”的MRO业务权。同年11月，又拿下排水量3.1万吨级补给舰“育空号”（USNS Yukon）的维修业务。全球军舰MRO业务市场规模估计达每年80万亿韩元。韩华海洋计划在扩大军工MRO业务的同时，推动与釜山、庆尚南道地区相关维修中小企业共生合作，为激活地方产业做出贡献。造船业界一位相关人士解释称：“特朗普政府的强硬反华政策，使得韩国造船企业的技术实力与品质正得到重新评估。”李沅柱 takeoff@donga.com