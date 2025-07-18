“金建希管家从越南逃往第三国……点名通缉”

正在调查前总统尹锡悦夫人金建希各种疑案的金建希特检组（特别检察官闵重基）为了掌控金建希的“管家”金艺成（音，48岁）的人身，开始着手国际刑警组织的红色通缉程序。特检组正在研究金艺成从越南逃到周边第三国的可能性。金建希特检组17日下午在新闻发布会上表示：“接到对金艺成的逮捕令后，立即进行了通缉。已着手通过外交部将其护照无效化、通过警察厅着手国际刑警组织红色通缉程序。”特检组敦促涉嫌从越南逃到第三国的金艺成及其潜逃在首尔市江南某处的妻子主动到案。特检组计划与国际刑警组织合作，先确定金艺成正在逃亡的国家，然后在当地警方的帮助下用国籍飞机引渡，然后执行逮捕令。当天下午，警察厅国际合作科接到了特检组关于与国际刑警组织合作的请求。据悉，护照无效程序和红色通缉至少需要两三周左右的时间，特检组正在集中力量抓住金艺成本人。特检组就2023年左右内外存在风险的企业对金建希亲信金艺成的公司进行“保险性投资”的疑惑，当天上午以证人身份传唤调查了前韩国证券金融社长尹昌浩和前道琼斯集团会长金益来。韩国证券金融和“壮大”证券向金艺成曾担任高管并持有股份的IMS移动分别投资了50亿韩元和10亿韩元。因涉嫌故意财务欺诈正在接受司政当局的调查的Kakao移动，也向IMS移动投资了30亿韩元。特检组为了询问投资经过，正在与Kakao创始人金范洙方面协调到案接受调查日程。此外，牵连操纵三富土建股价疑惑的副会长、Well生物科技会长李基勋（音）没有出席原定于当天下午2点10分的拘捕令实质审查。特检组表示，“判断李基勋逃跑了”，开始着手控制其人身。孙俊英记者 hand@donga.com