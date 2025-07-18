两天内出现519毫米的"200年一遇的怪物暴雨"

7月17日，单日降水量超500毫米的特大暴雨席卷韩国中部地区，忠清南道瑞山市遭遇“200年一遇”极端降水。忠清南道洪城等中部多地单日及小时降水量均刷新观测纪录。庆尚南道昌宁、全罗南道罗州等地降水量亦超280毫米，极端暴雨造成全国多人遇难，灾情持续蔓延。据气象厅统计，自16日午夜至17日下午3时，忠清南道瑞山市累计降水量达519毫米。此为1968年当地开展气象观测以来的最高值。相较瑞山年均降水量（1991-2020年基准）1253.9毫米，此次15小时内降水量已达全年总量的41.4%。17日凌晨1时46分起，该市一小时降水量达114.9毫米，创小时雨量新纪录。气象厅官员表示：“此次降雨概率为200年一遇（按日降水量计）及100年一遇（按时降水量计）。”忠清南道洪城郡同期降水量达414毫米。当日下午南部地区普降暴雨。光州广域市降水量达210毫米，全罗南道潭阳、罗州均超200毫米。因光州川濒临泛滥，有关部门向周边居民下达避难指令。首尔地区降水量达140毫米。受强降雨影响，中央灾难安全对策本部发布最高级别“严重”水灾危机预警。全国23个地区发布洪水特报，其中忠清南道扶余郡、忠清北道清州市等12地发布洪水警报，忠清北道清州市、镇川郡等11地发布洪水注意报。瑞山、洪城因道路住宅浸水已致3人遇难。忠清南道青阳郡发生山体滑坡致2名居民被埋，幸运的是两人都获救了。本轮暴雨将持续至19日上午，灾情可能进一步扩大。气象厅预测18至19日全罗南道南海岸、釜山、蔚山、庆尚南道局部地区降水量将超300毫米，忠清南道最高180毫米，全罗北道和济州岛最高150毫米。20日起随着北太平洋高压覆盖朝鲜半岛上空，中部地区梅雨季或将结束。本轮暴雨已致忠清南道瑞山市2人、京畿道乌山市1人共3人遇难。据忠清南道17日通报，当日上午6时14分许，瑞山市石南洞税务署十字路口附近，64岁A某在浸水车辆中心脏骤停，送医后不治身亡。上午11时24分许，青芝川下游亦发现84岁B某遗体。据查两人均因暴雨积水被困车内遭遇了事故。前日（16日）晚7时4分许，京畿道乌山市佳长洞交叉口水原方向高架路段，重达180吨、长40米、高10米的挡土墙在暴雨中坍塌，压毁下方通行轿车。驾驶该车的40余岁男性于当晚10时许心脏骤停，送医后不治身亡。忠清南道青阳郡大峙面某住宅遭土石流侵袭，2名居民被埋后获救；公州市正安面台城里村会馆后方，3名居民清淤时遭泥土掩埋，随后获救。崔惠? herstory@donga.com