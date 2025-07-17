蔡上等兵特检组：“大人物在会上震怒，掌握了‘金龙显与会’的陈述”

正在调查海军陆战队上等兵蔡某殉职事件及外部施压嫌疑的蔡上等兵特检组（特别检察官李明贤）掌握了前国防部长金龙显出席被曝“大人物震怒”的会议的陈述。特检组正在传唤海军陆战队调查团长朴正勋（音，大校）等事件相关人士进行调查，加快调查速度。特检助理郑敏永16日表示：“有人具体陈述说，金龙显出席了（2023年7月31日国家安保室）会议。”金龙显当时作为总统警卫处长，作为时任总统尹锡悦的忠岩高中前辈，是尹锡悦政权实权人物之一。尹锡悦涉嫌在当时的会议上就蔡上兵殉职事件，接到将前海军陆战队1师团长林成根（音）作为嫌疑人移交警方的报告后，愤怒地表示，“如果因为这样的事情处罚师团长，谁会当师团长”，对调查进行了干预。预计特检组将传唤金龙显，对当时的会议进行调查。特检组还怀疑当时实权人物的金龙显参与了营救林成根的周旋，正在关注金龙显在当时的会议上起到了什么样的作用。当天特检组传唤蔡上等兵殉职初期负责调查的朴正勋作为证人进行了调查。据说特检组向朴正勋询问了蔡上等兵殉职事件调查当时的情况和调查外部压力的情况。朴正勋在接受调查时表示：“（大人物震怒说）不是传闻，而是事实，一切都会真相大白。”特检组还调查了时任总统室附属室长姜义求和庆尚北道警察厅厅长崔周源（音）。据悉，特检组向姜义求询问了会议当时尹锡悦的指示等；对崔周源调查了尹锡悦大怒后，2023年8月2日军队检察团从庆尚北道警察厅拿走海军陆战队调查团移交的事件资料时的情况。具敏基记者 koo@donga.com