釜山当选2026年UNESCO世界遗产委员会会议主办城市

“随着韩国文化内容（K-content）在全球广受欢迎，国家形象也大幅提升，这些因素看来对（此次当选）产生了相当大的影响。”（建国大学世界遗产学系教授 崔在宪）釜山市被最终选定为2026年联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会会议的主办城市。这是韩国自1988年加入《世界遗产公约》38年来首次举办世界遗产委员会会议。世界遗产委员会于15日（当地时间）在法国巴黎联合国教科文组织总部举行的会议上宣布：“选定韩国釜山作为定于明年7月举行的‘第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议’的主办地。”联合国教科文组织世界遗产委员会会议是世界文化遗产领域最受瞩目的年度盛会。根据1972年缔结的《世界遗产公约》，由196个公约缔约国推选出的21个委员国的代表团汇聚于此。会议旨在决定世界遗产的登录、保存与保护等事项，主办国承担着协调委员会议程、赋予发言权以及引导会议全程等职责。刚刚成为韩国第17处世界遗产的蔚山“盘龟川岩刻画”，也于本月12日在巴黎召开的第47届世界遗产委员会会议上获得最终登录。在亚洲地区，泰国普吉（1994年）、日本京都（1998年）、中国苏州（2004年）等城市曾主办过该会议。据与会者透露，在巴黎现场，形成了避免与有力候选城市釜山竞争的氛围。据悉，自去年以来，支持韩国的国家不在少数，越南等部分国家更是出于对韩国的考虑，主动撤回了挑战意向。国家遗产厅世界遗产政策课长宋寅宪（音）表示：“我国所具备的国际会议基础设施和城市通达性等获得了高度评价”，“联合国教科文组织总干事奥德蕾•阿祖莱三天前亲自造访韩国代表团，表达了对釜山主办的期待与支持。”世界遗产委员会会议主办地的选定，需综合考量其在文化遗产界的地位以及实际举办能力。因为这是汇聚了非政府组织（NGO）、学术界专家等全球文化遗产相关人士约3000名的场合，需要相当大的费用和专业知识。据了解，原定今年的主办地是保加利亚，但因预算不足等问题，最终改在了巴黎联合国教科文组织总部。一位文化遗产界相关人士解释道：“据称举办一次世界遗产委员会会议至少需要100亿韩元以上”，“相较于中国、日本，韩国较晚当选为委员国，加之此前确保预算不易，因此一直未能获得机会。”举办世界遗产委员会会议的意义，远不止于单纯的文化遗产领域，更意味着在国际社会获得影响力认可。联合国教科文组织韩国委员会政策组长金智贤说明道：“在以往的主办国中，曾有过会议运作能力或物理条件不足的先例，因此在选定主办城市时，国家的可信度被高度重视”，“韩国在联合国教科文组织积极开展活动并积累了信任，因此在本次选定中也受到了欢迎。”李智允记者 leemail@donga.com