延长OTT共享平台使用期后遭遇卷款跑路

金某于4月通过一个在线视频服务（OTT）账户共享中介平台，以1.6万韩元的价格购买了为期4个月的OTT服务使用权。然而，使用两个月后服务出现问题，金某联系该企业咨询，被告知“若想恢复服务，需按年订阅”。金某支付了4万韩元购买一年使用权，但随后服务突然中断，与该企业的联系也完全中断。近期，在奈飞（Netflix）等OTT账户共享中介平台上遭受损失的消费者有所增加。该平台服务将3至4名用户聚集起来共享一个账户，并分摊订阅费用。15日，据韩国消费者院和韩国消费者团体协议会透露，上月“1372消费者咨询中心”受理的OTT服务相关咨询数量达237件，较去年同期（32件）激增7.4倍。受害消费者多为应企业以“保障账户共享管理稳定性”为由要求延长使用期后，遭遇服务中断、企业失联且无法获得退款的情况。OTT服务之外，信用卡相关消费者咨询也有所增加。上月信用卡相关咨询达704件，较去年同期（289件）增长143.6%。咨询内容大部分涉及收到“未申请信用卡正在配送”短信的短信诈骗（Smishing）受害案例。互联网信息使用服务相关消费者咨询也有所上升。上月咨询量为517件，较去年同期（232件）增长122.8%。主要受害案例为社交媒体（SNS）账户未违反使用指南却遭无预警暂停或封禁的情况。消费者院提示，若发生损失，可准备好交易记录和证明材料等，向“1372消费者咨询中心”或“消费者24”申请咨询。金多妍记者 damong@donga.com