继飞行员之后，管制员也流失海外……“工资高，没有退休年龄”

截至去年已在首都圈机场工作20多年的管制员A某今年年初跳槽到阿联酋阿布扎比当了管制员。A某满意地表示：“年薪翻了一番，供养在加拿大学习的孩子变得容易了。”工作7年的管制员B某也在今年年初提交辞职报告，到香港当上了管制员。据说，由于公司支援香港较高的月租费用，加在一起工资上涨至5倍左右。管制员在塔台与飞行员沟通、指挥起降，防止飞机异常靠近或碰撞，是空中交通安全的“最后堡垒”，正在纷纷将目光投向海外。据国土交通部工会透露，仅今年就有3-4人前往阿联酋或香港。飞行员跳槽到高额年薪的海外航空公司的情况经常发生，但国家公务员身份的管制员跳槽到海外是非常罕见的。离职管制员们异口同声地表示，并不是只有高工资才有魅力。A某减轻了养老的担忧。因为阿布扎比管制员没有退休年龄，只要在航空身体检查中被判定为合格，即使超过60岁也可以工作。B某给香港的教育训练系统打了高分。他期待，“如果选择航空事故调查等其他业务，公司提供必要支援或教育训练的制度非常完善。有助于提升职业生涯。”再加上沙特阿拉伯等中东国家最近也出现了大量聘用外国管制员的动向，管制员们人心浮动。这是因为新冠疫情期间减少了管制员人数，最近随着航空需求的恢复，急需能够“立即投入使用”的资深管制员。随着招聘大门的扩大，英语能力等高要求有所降低。据悉，中东机场每天管制约1200架飞机等，运营规模也与仁川机场相似，因此喜欢韩国管制员。这也意味着，追加人力流失的可能性不小。国土部工会航空特别委员会方面表示：“考虑到韩国的机场数量和航空交通量，国际民航组织建议必要的管制员人数应该达到550名。目前韩国管制员人数不足400名左右，这种情况下，如果人力追加流出，对航空安全也会产生影响。”李沅柱 takeoff@donga.com