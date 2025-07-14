韩国流行音乐（K-Pop）闪耀全球音乐节“Lollapalooza”

防弹少年团（BTS）成员J-HOPE（本名郑号锡•照片）将作为主咖（压轴艺人）登上在德国柏林举行的全球性音乐节“Lollapalooza柏林”的舞台。据其经纪公司Big-Hit音乐透露，J-HOPE将于当地时间7月13日在柏林奥林匹克体育场以Lollapalooza柏林主咖身份亮相。他将负责音乐节的最后舞台，预计进行长达90分钟的表演。J-HOPE曾于2022年7月作为首位韩国歌手，以“Lollapalooza芝加哥”主咖身份登上舞台，面对约10万5千名观众。当时，美国音乐媒体Consequence of Sound盛赞其为“将在音乐史册中占据醒目一页的演出”。J-HOPE通过经纪公司表示：“如果说3年前参加Lollapalooza芝加哥时充满了必须展示些什么的目标意识，那么这次则希望展现轻松享受舞台的面貌。”女团IVE早于J-HOPE一天，于当地时间7月12日登上了Lollapalooza柏林的舞台。在55分钟的现场演出中，她们表演了《REBEL HEART》、《I AM》、《After Like》等热门歌曲。并首次公开了新曲《TKO》。IVE通过经纪公司表示：“多亏了在雨中坚持到最后、一同参与的DIVE（官方粉丝俱乐部）和观众们的助威与合唱，使得演出成为一段无比幸福且激动的时光。”IVE还计划于当地时间7月20日登上在法国巴黎隆尚赛马场举行的“Lollapalooza巴黎”舞台。史智媛记者 4g1@donga.com