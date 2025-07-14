医大学生时隔17个月回归……最重要的是医疗正常化



大韩医科大学、医学专门研究生院学生协会12日表示：“相信国会和政府，全体学生愿重返学校，为医科大学（医学院）教育及医疗体系的正常化而努力。”去年2月因反对医科大学扩招而一致离校的医大学生全部宣布回归。人们期待持续1年5个月的医政矛盾得到解决，出现医疗正常化的契机。



不顾社会对医大扩招问题的共识，政府坚持无视医大教育现场的“2000人”数字，与医疗界陷入了极端对立的状态。约2万名医大学生进入了同盟休学，尽管政府去年接连采取免予留级、追加国考、取消今年扩招等柔和政策，一直拒绝上课。最终，全国40所医大约8300人确定留级。如果强行处理他们的留级问题，明年将无法避免24、25、26级同时上课的“三重”事态。



医大学生在超出医大力量的“三重”事态之前回归，是值得庆幸的事情。这也为防止医大教育质量超负荷下降、消除医生培养的瓶颈现象提供了契机。继医大学生之后，专攻医生也在与新政府进行秘密对话，人们希望尽快回归，共同参与医疗正常化。



不过，仅凭医大学生的回归宣言，并不能正常运营课业。医大课程以年为单位运营，因此不能跳过第一学期直接听第二学期的课程。必须为他们开设新课程，但由于教授、设施不足，预计会遇到困难。首先，与此前回到课堂的医大学生的公平性也是需要解决的问题。但是，如果放任今年“双重”这一非正常情况，明年将面临“三重”这一灾难性情况，这是现实问题。医大协会承诺“不会降低教育质量或减少总量，学生将正常接受教育”，因此政府和大学应细心制定对策，通过课业灵活化等实现医大教育正常化。



如果医大学生和专攻医生全部回归，医政矛盾也将画上句号。此前，由于医政之间的不信任，矛盾长期化，导致付出了巨大的社会代价。必需医疗、地方医生的流失更趋严重，手术、诊疗受阻患者所遭受的痛苦也很大。政府和医疗界应该反省此次事件，积累信任。只有成为可以进行合理对话的成熟关系，医疗改革才能成功。

