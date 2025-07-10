联合应对操控股价工作组成立……“搞事者身败名裂”不应有例外



据悉，为了根除韩国股市的痼疾——操纵股价等不公正交易，金融委员会、金融监督院、韩国交易所将在本月内组成“联合应对团”。被揭发不公平交易事实的上市企业也将根据“一次出局”原则退出股市等，受到强力制裁。这是当局对上个月李在明总统所说的“如果在大韩民国股市搞事情，一定让他身败名裂”的后续措施。



韩国股市的不公平交易被认为是“韩国股市被低估”的代表性原因之一。每年都会发生动摇市场秩序的股价操纵事件，但仍然未能根除。从揭发到经过审判进行处罚需要两三年时间，与受害程度相比，处罚程度太低是原因之一。金融当局为了防止股价造假，今年4月引进了征收犯罪收益最多2倍的罚款、停止支付非法可疑账户、限制金融投资商品交易及管理人员选任等强有力的制裁手段。重要的是，对犯罪的企业和个人无一例外地进行强有力的制裁，证明这不是单纯的恐吓。



特别是，金融当局表示，一定会遵守只要被揭发一次不公正交易、非法卖空、虚假公示就予以严惩的原则。股市犯罪的属性是，一旦揭发和应对延迟，投资者损失规模会达到天文数字，因此相关机构早期齐心协力应对也很重要。目前，市场高度关注金融当局是否会向检察机关举报没有首次公开募股（IPO）计划而欺骗投资者出售股票后，通过上市企业获得2000亿韩元规模利润的Hive的方时赫议长。



随着资本市场的结构和功能复杂到普通投资者难以理解的程度，相关犯罪变得更加巧妙，手法也越来越成熟。随着世界范围内急速进行的虚拟货币、稳定币制度化趋势，出现新型资本市场犯罪的可能性也越来越大。将金融当局的监视水平和应对能力提高到高于股价操纵犯罪者的水平迫在眉睫。只要留有“操纵股价一般不会被抓住，处罚程度低，被揭发也有赚头”的看法，“KOSPI 5000点”就难以实现目标。

