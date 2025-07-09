特朗普：“8月1日起对韩关税为25%……如接受美国的要求，将进行调整”

美国总统特朗普当地时间7日表示，对所有韩国产输美产品制定了25%（基本关税10%和各国关税15%）的对等关税。不过，征收对等关税的时间将始于8月1日，在此之前，韩美政府将把关税和非关税壁垒、产业合作方案等捆绑在一起，展开一揽子协商。从韩国和日本开始，特朗普当天下午通过“真实社交”依次公开了向14个国家发送的“对等关税信函”。对韩国维持4月首次制定的关税率（25%），对日本的关税率为25%，比4月提高了1个百分点。特朗普在致李在明总统的关税信函中逐条指出了发送信函的背景。他说：“已经得出的结论是，必须摆脱韩国的关税及非关税政策、贸易壁垒等造成的根深蒂固的贸易赤字。”他还警告说：“如果为逃避关税而进行转运（经由第三国出口的方式），可能会适用更高的关税。”他还说：“如果贵国（韩国）出于任何原因决定上调关税，贵国选择的上调部分将被追加到美国征收的25%关税。”这预示着，如果韩国反对此次措施，以迂回的方式逃避关税或采取应对措施，美国将进行报复。不过，特朗普表示，“该关税可以根据两国关系上调或下调”，暗示如果韩国在关税率生效的8月1日之前通过谈判充分接受美国的要求，美国有意降低关税率。韩国总统室表示，国家安保室长魏圣洛当天在华盛顿与美国国务卿兼国家安全助理鲁比奥进行了面谈，并强调：“希望尽快举行韩美首脑会谈，在所有悬案中取得互惠成果。”对此，鲁比奥表示：“关税信函今天已经发出，但距离实际征收（8月1日）还有时间，希望两国能够紧密沟通，以便在此之前达成协议。”据悉，美国虽然同意举行首脑会谈，但没有协商具体的日期。总统室政策室室长金容范8日下午主持“对美通商悬案相关部门对策会议”并表示：“尽快谈判固然重要，但贯彻国家利益才是更加重要的价值。已经确保了直至7月底的应对时间，希望把国家利益放在首位，全力与美国进行谈判。”华盛顿=常驻记者申镇宇、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com