距朝仅1.4公里的“观北”星巴克累计接待游客逾12万人次

一家可边欣赏“北韩风景”边享用咖啡的星巴克门店，在开业7个月后累计接待游客突破12万人次。尽管该店位于民间人出入统制线以内，需提前预约并接受检查，但因能眺望北韩（朝鲜）景观而声名远播，吸引游客纷至沓来。据星巴克韩国7日消息，位于京畿道金浦市月串面的星巴克爱妓峰生态公园店自去年11月29日开业至上月末，7个月间累计接待游客已达12.3万人次。该门店位于爱妓峰和平生态公园2层观景台。面积约132平方米（约40坪），设有40余个座位。其与北韩黄海道开丰郡仅相距1.4公里，在此无需望远镜即可凭肉眼眺望汉江与临津江交汇流入西海的祖江以及北韩开丰郡一带。因公园位于民间人出入统制线以内，出入需提前预约并接受身份证查验等检查。每日入场人数上限为2000人。门店营业时间为每日上午10时至下午4时30分，短于普通门店。尽管条件受限，但凭借“观北星巴克”的别称在游客中口耳相传，访客数量持续增加。据星巴克透露，该店周末日均接待游客约1000人次，是平日的两倍以上。因家庭顾客众多，食品类产品销售占比也比普通门店高出约30%。前往爱妓峰和平生态公园的游客也呈增长趋势。今年1月至4月接待游客约12.9万人次，较去年同期增长逾一倍。同期外国游客数量也从月均约1300人次激增至约3300人次，大幅增加了2000人次。星巴克相关人士表示：“能够在民间人出入统制线以内这一特殊空间享用咖啡，正成为顾客们的独特体验。得益于这股热潮，下半年我们计划推出仅限爱妓峰生态公园店才能体验的专属菜单和节目等差异化内容。”金多妍记者 damong@donga.com