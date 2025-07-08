

韩国战争时期，美军24师团被朝鲜军打败丢掉了天安地区，1950年7月9日在全义-鸟致院线部署了21团，利用车岭山脉展开拖延作战。虽然美军将主防线设定为金刚，但师团剩余兵力要想全部从日本赶至，还需要一段时间。



在当天的战斗中，美军取得了可观的胜利。155毫米大炮抵达现场，摧毁了5辆朝鲜战车。作为105毫米炮，这是很难得到的战果，所以这是一场痛快的胜利。美国空军在发现停在道路上的朝鲜军卡车队伍后，将其摧毁了一半。



由此，朝鲜军的进攻推迟了一天。12月10日，朝鲜军再次派战车进行突破。第一营A连雷·维克斯勒少尉的第一排与朝鲜军主力发生了正面冲突。维克斯勒是个能干、责任心强的排长。他与临近的朝鲜军队展开了用手榴弹、步枪射击的战斗。最终击退了朝鲜军的进攻。维克斯勒排在3个小时内打得非常好，但由于侧面其他排被击溃，被朝鲜军队包围。维克斯勒向团长要求撤退。团长下令坚守阵地，因为只有维克斯勒是值得信任的排长。



这一命令成为了维克斯勒的死亡命令。后来团长出动第三营营救维克斯勒，但整个排已被消灭得无影无踪。在此后直到11日的战斗中，该团遭受巨大损失。设备几乎丢失殆尽。



但还有更大的损失。对于战败的部队来说，最大的损失就是像维克斯勒一样有责任感和能力的将士先战死，胆小的人却得以生存。即使还有三分之二的兵力，如果没有这样的将士，部队也无法继续战斗。不知道人才的价值，对人才不予保护，这样的国家和组织是不可能存续的。

