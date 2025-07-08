经合组织警告韩国潜在增长率将跌破2%……结构改革刻不容缓



经济合作与发展组织预测，韩国的潜在增长率今年将首次下降到2%以下，仅为1.9%。此前，韩国开发研究院、国会预算政策处等国内机构将今年的潜在增长率下调至2%以下，经合组织也有史以来首次警告跌破2%。特别是经合组织认为，韩国到去年为止还维持2.2%水平的潜在增长率，今年将暴跌0.3个百分点。这意味着支撑韩国经济的基础体力正在迅速枯竭。



潜在增长率是指投入一个国家的劳动、资本、技术等所有生产要素，在不刺激物价的情况下实现的最大增长率。如果经济成熟，潜在增长率必然会放缓，但问题是韩国的下降速度太快。自2000年以后，每5年下降1个百分点，一直未能摆脱这种趋势。韩国遭到经济规模是韩国15倍的美国的反超，数年来一直无法赶上。在七国集团（G7）中，2021年以后潜在增长率像韩国一样下降的只有“失去30年”的日本。



这是因为政府疏忽了应对低生育、高龄化和从根本上改变经济体制的结构改革。除了难以避免外部强制的外汇危机时期外，韩国从未真正进行过结构改革。历届政府都高喊劳动、教育、年金改革和规制革新等，但很多情况下只是停留在口头上。因此，低生育、高龄化导致劳动人口减少，资本投资萎缩，但随着高费用、低效率的经济结构的持续，韩国的劳动生产率在经合组织38个国家中排在第33位，处于最低水平。由于没能培养出可以成为新增长动力的产业，出口结构也连续20年原地踏步。



包括去年将潜在增长率提高到2.5%的美国在内，主要发达国家通过技术革新和劳动市场灵活化政策等，成功反弹了潜在增长率。韩国也应该创造革新企业开拓新市场的条件，通过调整工资体系和僵硬的劳动规制改善等提高生产效率。现在不是忙于修改阻碍企业革新和成长的《黄色信封法》或引进每周4.5天工作制的时候。因人工智能革命和特朗普引发的关税战争，现在全球经济格局动荡，这有可能成为产业结构重组和结构改革的最后机会。

