青少年自杀危险信号… 应通过心理剖检查明真相



36个孩子中，25人成绩高于平均水平，18人对学校生活感到满意，16名学生还加入了学校俱乐部。观察孩子们短暂人生的研究团队这样写道。“很多时候表面上看起来没有问题，内心却承受着巨大的痛苦。”



这些孩子都是自杀青少年。去年，翰林大学医学院精神健康医学教室洪贤珠（音）教授团队以心理剖检的形式调查了2015年至2021年间自己结束生命的小学、初中、高中生共36人，并将其结果发表为论文。心理剖检是以遗属的陈述和死者的记录为基础，推测自杀原因的方式。



但使用教育部临时预算进行的这项研究，是以青少年死亡者为对象进行的韩国首次也是最后一次心理剖检。因为保健福利部从2015年起正式实施的心理剖检仅限于19周岁以上的成年人。



研究结果包含了此前统计中未出现的青少年自杀的一面。据悉，在死亡的36人中，有29人生前用言语或行动发出了“危险信号”。例如，突然话变少，独自在房间的时间变长，或者开玩笑地说“希望我不见了”之类的话。上个月21日在釜山海云台区一起被发现死亡的3名女高中生也是如此。据说，现场有诉说学业压力和前途负担的遗书。



36人中曾有35人被诊断为精神疾病，但定期接受药物治疗的事例只有3人。这证实了迫切需要减少对精神疾病的烙印、认为理应接受专家帮助的文化。据2022年国立精神健康中心实态调查，全体青少年中有18%经历过忧郁、不安等精神疾病，但至少利用过一次精神健康服务的比率仅为5.6%。



研究还证实，有必要与成人不同地对待青少年自杀。因为“第一次尝试”会产生致命的结果。41.1%的成人自杀死亡者过去曾试图自杀，但心理剖检显示，青少年的尝试率仅为13.9%。也就是说，仅凭“以急诊室为基础的自杀企图者事后管理”等现有自杀预防政策，不足以阻止青少年自杀。



青少年自杀的严重性仅从几个数据来看就十分明显。2023年全年有370名十几岁的青少年自杀身亡。每10万人中自杀死亡率是统计制定（1983年）以来的最高值。2011年以后，十几岁青少年死亡原因中自杀居首位。



李在明总统6月5日在就任后的第一次国务会议上表示，“我国的自杀率为什么这么高?”，并要求制定相关对策。要想针对青少年自杀提出有效的对策，就要从起点上正确把握原因。其开始是定期化并扩大心理剖检。

