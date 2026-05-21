成为“恐怖旅游”场所的韩国战争悲剧现场

14日凌晨1时左右，大邱市达西区某公寓。房间里漆黑一片，庆山钴矿民间牺牲者遗属会理事长罗正泰（80岁）揉着犯困的眼睛注视着平板电脑。画面显示的是通过设置在离家20多公里的庆北庆山钴矿山入口和废矿入口等的闭路电视传送的实时视频。虽然是寂静的凌晨，但罗正泰随时放大画面，四处观察。他说：“这个时间最紧张。不知道何时何地会出现恐怖体验者。”● “游客的好奇心令遗属们心碎”瞬间，一辆汽车从矿山入口处驶出。随后，看似二二十岁的4名男性下车。他们用手电筒照来照去，脸上带着兴奋的表情在废矿周围转来转去。罗正泰打开连接入口的广播系统，警告“停止无知的行动，尽快离开追悼空间”，他们似乎很惊讶地急忙离开了。当天下午1点左右，记者在庆山钴矿现场见到罗正泰，他的脸上充满了疲劳感。他从去年4月开始彻夜难眠地充当夜间监视官。他说：“矿山周边的居民们说，‘凌晨有很多外部人员来往’。实际上，在追悼空间里扔下烟头或毁掉设施的情况持续不断，所以去年4月设置了监控设备。”该废矿在日本殖民统治时期的1937年开矿，开采钴、金、银等。光复后虽然成了废矿，但这里也是韩国战争时期被定性为左翼势力的3500多名平民被军警集体屠杀的悲剧现场。据悉，遇难者在入口处被枪杀，尸体掉到了竖坑的下面。罗正泰的父亲也是该事件的牺牲者。这一悲剧的现场最近被传为“能看到鬼的地方”，正在经历一场磨难。契机是大约10年前某电视节目把这里介绍为“鬼出没地区"，从四五年前开始，随着YouTube等网站上流行恐怖体验内容，不速之客急剧增加。遗属会常任理事李昌熙（76岁）表示：“从十多岁的青少年到为了点击率而准备专门装备的怪谈油管博主，各种各样的人前来观看。特别是夏天聚集的人更多，已经开始令人担心。”罗正泰表示：“管理这里的300多名遗属会员含冤失去了家人，至今还没有找到遗骨。而游客们纯粹因为兴趣来到这种痛苦的地方，从遗属的立场来看，让人心碎难过。”● 全国各地出现“怪谈旅游”现象因以恐怖体验为目的前往事故、灾难现场的“恐怖旅游”而饱受煎熬的，不仅仅是庆山钴矿。忠南礼山“箭头”、京畿光州昆池岩肺精神病院等也聚集了恐怖体验者，居民们遭受了损失。2023年雉岳山国立公园所在地江原道原州市提出了禁止上映恐怖电影《雉岳山》的假处分申请。因为他们认为，电影以雉岳山为背景，讲述了可怕的杀人碎尸事件，对地区形象造成打击，而且因恐怖体验者，居民可能会受到损失。专家们要求加强对助长虚假怪谈或诱导擅自入侵的内容的管理。韩国社会问题研究院院长玄泽秀（音）指出：“有必要加强对暴露实际地址或诱导出入的表达方式的监控，对反复引发问题的内容制作者采取限制收益或制裁账户等措施。”庆山=明敏俊记者 mmj86@donga.com