突破特朗普的反对收购美国钢铁，日本的毅力和技巧是什么



“日本制铁会长桥本英二在交易几乎告吹的危机中也表现出了不放弃的强烈意志。”



美国《华盛顿邮报》在6月25日题为《日本制铁收购美国钢铁的激烈努力》的报道中作出了上述评价。日本制铁2023年12月公布收购美国钢铁的计划，18个月后的今年6月13日，得到了特朗普政府允许收购的决定。



日本制铁收购美国钢铁公司，以日本特有的毅力克服了诸多难关，因为与对美关税谈判相关联，这一点尤其值得关注。产业界原先普遍认为，在美国国内贸易保护主义盛行的情况下，外国公司很难收购被称为美国产业自尊心的美国钢铁公司。实际上，美国钢铁工会和政治家们以国家安全等为由反对出售美国钢铁，前总统拜登今年年初作出了不允许出售的决定。从总统选举前就反对出售的特朗普，去年12月还在“真实社交”上写道：“我完全反对曾经伟大而强大的美国钢铁被卖给外国企业，尤其完全反对这次卖给日本制铁。”



之所以能够克服这种恶劣条件成功扭转局面，是因为日本制铁和日本政府承诺到2028年为止投入110亿美元（约合15万亿韩元），准确地挠到了渴望投资的特朗普的痒处。此前，随着特朗普引发的关税战争导致纽约股市及美国国债价格暴跌，国内外强烈反对，特朗普夸口称：“关税将给美国带来生产和工作岗位。”在这种情况下，日本制铁正好提供了“因50%的钢铁关税，决定大规模对美投资”的话题。



赋予特朗普可以对公司总部所在地和生产转移等行使否决权的所谓“黄金股”也是原因之一。虽然有人提出了干涉经营的忧虑，但也有人认为，美国钢铁自1901年安德鲁·卡内基成立以来，是象征美国产业化的企业，而这正是抚慰美国人失落感的“绝妙选择”。



也不能不提，日本政府和企业浑然一体，努力说服美国政府和政界。据《华盛顿邮报》报道，日本首相石破茂在今年2月与特朗普举行首脑会谈之前，收集了收购美国钢铁公司的资讯，还准备了说服逻辑。因此，特朗普在会谈结束后举行的记者会上表示，“这不是单纯的收购，而是投资”，展现了合作意向。哈德逊研究所负责日本事务的研究员威廉·楚（音译）表示：“（石破的说服逻辑）非常聪明。这打开了谈判之门。”



在石破茂致力于说服特朗普的时候，日本制铁与当地政界和工会见面，阐明了“以收购为契机，可以投资、引进尖端技术、创造工作岗位”的逻辑。此外，日本制铁还斥资超过500万美元，通过华盛顿著名游说企业阿金·甘普与美国国会相关人士进行接触，并聘请前国务卿蓬佩奥担任顾问。面对来自特朗普的关税风暴，韩国政府和企业有必要领会一下民官团结一心制定周密战略、顽强展开说服战的日本制铁事例。

