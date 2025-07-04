李在明：“南北关系，像在夫妻诊所一样，理解很重要……断绝对话是愚蠢行为”

韩国总统李在明3日就南北（韩朝）关系表示：“全面断绝对话真是愚蠢行为。应该以韩美之间坚实的互助协商为基础，改善与朝鲜的关系。”对于韩日关系，他表示：“完全同意在《金大中-小渊惠三宣言》等韩日关系中设定明确的关系。将继续努力。”李在明当天在就任30日记者会上就对朝政策表示：“现在谈论统一，稍有不慎就会被对方误解为‘是要吸收还是要求屈服?’。这不是吸收。谁想被吸收?它会带来巨大的牺牲和矛盾。”他说：“不要管争议，应该着眼长远，继续进行沟通和合作。本来就向安保室和国家情报院说了不少话。”李在明谈及过去担任律师时曾做过夫妻矛盾商谈的经历，并表示：“去夫妻诊所等地方，男女互换一下角色，就会相互理解。如果我们的目标不是相互灭绝，就应该在安全的范畴内走对双方都有利的道路。这就是对话、沟通、合作、共存。”李在明表示：“我们中断对朝广播时对方会多快作出反应?如果不作反应又该怎么办，确实有点担心。（对方）响应太快，有点超出期待了。”他还强调：“应该逐一放宽政策。”对于朝鲜内部的人权问题，他说：“在改善朝鲜民众生活方面提供人道主义援助，不也是有助于改善朝鲜的人权吗？”李在明就韩日关系表示：“事实上，我原本打算尽快前往日本，但（日本）因为选举而变得忙碌，所以还不能确定具体日期。恢复穿梭外交是我先说的，因为是邻国，所以希望两国不要经历复杂的过程，必要时随时来往，通过对话进行合作。”李在明上个月在七国集团（G7）峰会上与日本首相石破茂举行首脑会谈，决定重启穿梭外交。李在明还提到了独岛问题。他表示：“这是围绕独岛的领土争议，不能称之为领土争端。（独岛）是大韩民国实际掌控的、明确的大韩民国领土，所以不是争端，而是略有争议。”他还表示：“虽然存在矛盾因素，但没必要将两者混为一谈。”李在明还强调：“无论是韩美首脑会谈、韩日会谈还是韩中会谈，只要有机会，我们都会多见面。”朴訓祥 tigermask@donga.com